Bears notarían diferencias con entrenador interino Brown tras despido de Eberflus.

LAKE FOREST, Illinois, EE.UU. (AP) — El despido de Matt Eberflus como entrenador de los Bears de Chicago el viernes, un día después del desenlace caótico en una derrota de 23-20 ante los Lions de Detroit, afecta apenas ligeramente el objetivo más importante del equipo esta temporada.

Ahora con un récord de 4-8, la temporada de los Bears se ha centrado en desarrollar al máximo al mariscal de campo Caleb Williams. Perder a su entrenador en jefe y encargado de definir las jugadas defensivas, con una foja de 14-32 en su carrera, sería irrelevante para Williams.

El coordinador ofensivo Thomas Brown ha sido clave en la mejora de Williams. Y ahora Brown es el entrenador interino además de ser el responsable de las jugadas.

Desde que Brown asumió como coordinador ofensivo tras el despido de Shane Waldron, quedó claro que los Bears tenían a alguien con una personalidad más enérgica que Eberflus.

“Soy una persona bastante directa”, dijo Brown la semana pasada sobre ser el coordinador ofensivo de Chicago.

Brown nunca ha sido entrenador en jefe, pero su estilo de dirección fue obvio cuando asumió como coordinador tras el despido de Waldron. Intentará llevar un estilo de entrenamiento de alta energía al equipo completo de la manera en que lo hizo con Williams.

“Creo que eso puede ser percibido de diferentes maneras por distintas personas, pero él (Williams) no es débil, lo cual aprecio”, dijo Brown. “A veces no me llevo bien con personas débiles, no nos entendemos”.

En los tres partidos desde que Brown asumió como coordinador ofensivo, Williams ha completado 75 de 117 pases para 827 yardas con cinco touchdowns, sin intercepciones y con un rating de pasador de 99.2. Antes de la contratación de Brown, Williams tenía una calificación de pasador de 81.0 con nueve pases de touchdown y cinco intercepciones.

El rating de 99.2 se logró contra oponentes más difíciles de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Lo que Brown necesita trabajar con Williams y todo el equipo es obvio después de tres derrotas desgarradoras contra equipos del Norte, donde los intentos de remontada se quedaron cortos en cada encuentro.

“En muchos de estos partidos estábamos abajo... 16 o 10 puntos, ya sabes, todas estas diferentes puntuaciones”, dijo Williams. “Y entonces tenemos fe en nosotros mismos y en poder salir y hacer eso”.

Ahora Brown necesita lograr mejores finales de los que tuvo Eberflus.

El ataque aéreo. Williams sufrió cinco capturas más y llegó a 49, la mayor cifra en la NFL, pero los Bears mejoraron su ataque en la segunda mitad contra Detroit con tres envíos de touchdown. Williams estableció un récord de novato de la NFL, de pases consecutivos sin una intercepción, rompiendo la marca de 211 de Kyler Murray. La superó con un pase de anotación de 31 yardas a Keenan Allen en el tercer cuarto. La marca de Williams ahora es de 232 pases seguidos sin una intercepción. Sus cinco envíos de touchdown en dos semanas llevaron su total de la temporada a 14, un récord de novato de los Bears.

La defensa contra la carrera. Detroit corrió para 144 de sus 197 yardas en la primera mitad para acumular su gran ventaja. Los Bears han sufrido todo el año para detener la carrera, pero especialmente después de perder al tackle defensivo Andrew Billings por el resto del año debido a un músculo pectoral desgarrado en la Semana 8. Están en el 30mo puesto en yardas permitidas por carrera de cara a los partidos del fin de semana.

