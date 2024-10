Bears: Stevenson se disculpa con su equipo por descuido en Hail Mary en la derrota ante Washington

CHICAGO (AP) — El cornerback Tyrique Stevenson de los Bears de Chicago se disculpó con sus compañeros de equipo por burlarse de los fanáticos de Washington y darle la espalda a la jugada cuando los Commanders centraron el balón en la jugada de pase de Hail Mary en la que consiguieron el touchdown de la victoria mientras el tiempo expiraba y prometió que no lo volverá a hacer.

“Dejé que el momento se hiciera demasiado grande y es algo que nunca puede volverá a suceder y no volverá a pasar”, dijo el lunes el defensivo, un día después de una desgarradora derrota por 18-15.

Stevenson habló con sus compañeros sin que nadie se lo solicitara durante la junta del equipo el lunes. Dijo que quería que los demás jugadores supieran que se dio cuenta que los había “decepcionado”.

El coach Matt Eberflus dijo que cualquier tema disciplinario por el caso será manejado de forma interina. Parecía que Stevenson estaba listo para ello, aunque admitió que no se había reunido con los entrenadores.

“Hemos estado revisando los videos y haciendo recorridos y tratando de corregir todo. Honestamente, no puedo darles detalles sobre eso, pero...”, dijo, sin terminar la oración.

Los Bears (4-3) llegaron al partido del domingo en Washington buscando su cuarta victoria consecutiva. Pero después de batallar con su ofensiva gran parte del partido, se fueron al frente en el marcador faltando 25 segundos por jugar con un acarreo de anotación de una yarda de Roschon Johnson.

Entonces los Commanders movieron el balón de la yarda 24 a la 48 antes de que Jayden Daniels se moviera en la bolsa de protección y mandara un pase de 52 yardas a Noah Brown que representó el touchdown de la victoria. Stevenson llegó tarde a la jugada y falló en evitar que Zach Ertz desviara el balón en dirección de un libre Brown para que atrapara el balón en la zona de anotación.

Un video publicado en las redes sociales mostró a Stevenson apuntando hacia las gradas y levantando los brazos en el aire de espaldas a la jugada (dijo que porque estaba animando a los fanáticos de los Bears) cuando se centró lanzó el balón. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, corrió hacia el centro del campo. Eberflus dijo que Stevenson debía cubrir a Brown. Pero en lugar de eso, se lanzó a buscar el pase.

“Creo que es una muy buena lección para que todos aprendan en términos de cómo respetar el juego”, dijo el ala cerrada Cole Kmet.

Stevenson publicó una disculpa en las redes sociales después del partido y dijo: “A Chicago y a mis compañeros les pido disculpas por la falta de atención y concentración… El partido no termina hasta el reloj está en ceros. No podemos dar nada por sentado. He tomado nota, la mejora se producirá”.

