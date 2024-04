Bebé palestina en Gaza nace huérfana en cesárea de emergencia tras ataque israelí

RAFAH, Franja de Gaza (AP) — Sabreen Jouda vino al mundo segundos después de que su madre lo abandonara.

Su casa fue impactada por un ataque aéreo israelí el sábado poco antes de la medianoche. Hasta ese momento, la familia intentaba hacer lo mismo que muchos otros palestinos: refugiarse de la guerra en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza.

El padre de Sabreen murió. Su hermana de 4 años murió. Su madre murió.

Pero los servicios de emergencia se enteraron de que su madre, Sabreen al-Sakani, tenía 30 semanas de embarazo. En el hospital kuwaití al que fueron trasladados los cadáveres, el personal médico realizó una cesárea de emergencia.

La pequeña Sabreen estaba al borde de la muerte, con dificultad para respirar. Su pequeño cuerpo yacía en posición de recuperación sobre un pequeño trozo de alfombra mientras los trabajadores médicos bombeaban aire suavemente en su boca abierta. Una mano enguantada daba ligeros golpes en su pecho.

Ella sobrevivió.

El domingo, horas después del ataque aéreo, gemía y se retorcía dentro de una incubadora en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el cercano hospital Emiratí. Llevaba un pañal demasiado grande para ella y su identidad estaba garabateada con bolígrafo en un trozo de cinta adhesiva alrededor de su pecho: “La bebé de la mártir Sabreen al-Sakani”.

“Podemos decir que su estado de salud ha mejorado un poco, pero la situación aún es de riesgo”, dijo el doctor Mohammad Salameh, director de la unidad. “Esta niña debería haber estado en el vientre de la madre en este momento, pero ha sido privada de este derecho”.

La describió como una niña prematura y huérfana.

Pero ella no está sola.

“Sea bienvenida. Es la hija de mi querido hijo. Yo la cuidaré. Ella es mi amor, mi alma. Ella es un recuerdo de su padre. Yo la cuidaré”, dijo Ahalam al-Kurdi, su abuela paterna. Se sujetó el pecho y se estremeció de pena.

Al menos dos terceras partes de los más de 34.000 palestinos muertos en Gaza desde que comenzó la guerra han sido niños y mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El otro ataque israelí sobre Rafah durante la noche causó la muerte de 17 niños y dos mujeres de una familia extendida.

No todo el mundo es recuperado prontamente tras ese tipo de ataques.

“Mi hijo también estaba con ellos. Mi hijo se convirtió en miembros despedazados y aún no lo encuentran. No lo reconocen”, dijo Mirvat al-Sakani, la abuela materna de Sabreen. “Ellos no tienen nada que ver con nada. ¿Por qué los están atacando? No sabemos por qué, cómo. No sabemos”.

El domingo, los sobrevivientes enterraron a los muertos. Niños cubiertos de tela ensangrentada fueron colocados en bolsas para cadáveres y sepultados mientras las familias lloraban.

Los niños pequeños observaban e intentaban no resbalarse a un costado de una tumba.