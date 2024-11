BeiGene anuncia los resultados financieros del tercer trimestre de 2024 y otras novedades corporativas

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--nov. 15, 2024--

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), una empresa de oncología global, anunció hoy los resultados financieros y otras novedades corporativas del tercer trimestre de 2024.

“Nuestros excepcionales resultados del tercer trimestre ponen de manifiesto el liderazgo en oncología global dela empresa, impulsado por nuestras exclusivas capacidades de I+D y ventajas clínicas, además de la impresionante trayectoria de lanzamiento de BRUKINSA”, afirmó John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeiGene. “En los Estados Unidos, BRUKINSA, con la etiqueta más general de cualquier inhibidor de BTK, ya es líder en inicios de nuevos pacientes tanto en CLL de primera línea como recidivante/refractario (R/R), además del resto de las neoplasias de células B aprobadas. Como piedra fundamental de nuestra franquicia de hematología, BRUKINSA muestra es enormemente prometedor para pacientes como monoterapia y como columna vertebral para las mejores combinaciones de su case con nuestro inhibidor de BCL2 de etapa avanzada, sonrotoclax, y el degradador de BTK BGB-16673. En el ámbito de los tumores sólidos, estamos ampliando el acceso a nuestro inhibidor de PD-1, TEVIMBRA, para pacientes en todo el mundo y desarrollando capacidades comerciales globales para complementar nuestra prolífica producción de medicamentos contra el cáncer de potencial atractivo. Estamos sentando las bases de futuras franquicias para otros tipos de cáncer como mama, pulmón y gastrointestinales en tres tecnologías de plataformas propias, entre ellas anticuerpos multiespecíficos, degradadores de proteínas y conjugados de anticuerpos y fármacos. Este progreso no solo pone en primer plano nuestros loros sino que además enfatiza nuestro compromiso para tener un impacto positivo en la vida de los pacientes a nivel global, al traer esperanza y avances en la lucha contra el cáncer”.

Resumen financiero del tercer trimestre de 2024

(Importes en miles de dólares estadounidenses, sin auditar)

Tres meses finalizados el 30 de septiembre de

Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de

(en miles excepto los porcentajes)

2024

2023

% de cambio

2024

2023

% de cambio

Ingresos netos por productos

$

993.447

$

595.290

67

%

$

2.661.511

$

1.559.326

71

%

Ingresos netos por colaboraciones

$

8.152

$

186.018

(96

)%

$

20.906

$

265.044

(92

)%

Ingresos totales

$

1.001.599

$

781.308

28

%

$

2.682.417

$

1.824.370

47

%

Pérdidas GAAP de operaciones

$

(120.265

)

$

(133.968

)

(10

)%

$

(488.774

)

$

(823.941

)

(41

)%

Utilidades (pérdidas) de operaciones ajustadas*

$

65.630

$

(16.339

)

502

%

$

(33.247

)

$

(485.249

)

(93

)%

* Para una explicación de nuestro uso de las mediciones financieras no GAAP, consulte la sección "Uso de mediciones financieras no GAAP" más adelante en este comunicado de prensa. Para una conciliación de cada medición financiera no GAAP con las mediciones GAAP más comparables, consulte la tabla al final de este comunicado de prensa.

Novedades comerciales clave

BRUKINSA ® (zanubrutinib) es un inhibidor de moléculas pequeñas de presentación oral diseñado para ofrecer una inhibición completa y sostenida de la proteína BTK mediante la optimización de la biodisponibilidad, la vida media y la selectividad. Con una farmacocinética diferenciada respecto de otros inhibidores de BTK, se demostró que BRUKINSA inhibe la proliferación de células B malignas dentro de una serie de tejidos relevantes para la enfermedad. BRUKINSA tiene la etiqueta más general a nivel global de cualquier inhibidor de BTK y es el único que ofrece la flexibilidad de una o dos dosis diarias. El programa de desarrollo clínico global de BRUKINSA incluye alrededor de 6000 pacientes inscritos en 30 países y regiones en más de 35 pruebas. BRUKINSA está aprobado en más de 70 mercados, y más de 100.000 pacientes recibieron tratamiento con este fármaco en todo el mundo.

TEVIMBRA ® (tislelizumab)es un anticuerpo monoclonal de proteína 1 (PD-1) anti muerte celular programada de inmunoglobulina G4 (IgG4) humanizada de diseño único con alta afinidad y especificidad de unión contra PD-1; está diseñado para minimizar la unión a receptores Fc-gamma (Fcγ) en macrófagos, lo que ayuda a las células inmunitarias del cuerpo a detectar y combatir tumores.TEVIMBRA es el activo fundacional de la cartera de tumores sólidos de BeiGene, y ha demostrado potencial en distintos tipos de tumores y escenarios de enfermedades. El programa de desarrollo clínico global de TEVIMBRA incluye casi 14.000 pacientes inscritos a la fecha en 34 países y regiones en 66 pruebas, entre ellos 20 estudios que permiten el registro del medicamento. TEVIMBRA está aprobado en 42 países y regiones, y más de 1.300.000 pacientes recibieron tratamiento con este fármaco en todo el mundo.

Aspectos clave de la producción

La estrategia de la cartera de BeiGene hace hincapié en la rápida generación de datos de prueba de concepto clínicos de etapa inicial, facilitado por las ventajas de su enfoque de velocidad y costo (“Prueba de concepto rápida”) de las operaciones clínicas. El equipo de operaciones interno de la empresa, compuesto por 3600 colegas, lleva a cabo pruebas en cinco continentes para garantizar una calidad de datos rigurosa a través de colaboraciones con organismos regulatorios e investigadores en más de 45 países. Este enfoque estratégico maximiza los recursos al canalizar inversiones respaldadas por datos en los candidatos diferenciados más prometedores clínicamente y postergando la prioridad de otros. Con uno de los equipos de investigación en oncología más grandes del sector, BeiGene ha demostrado solidez en el descubrimiento de productos biológicos y moléculas pequeñas traslacionales, incluidas tres plataformas de tecnología: anticuerpos multiespecíficos, compuestos de activación de degradación quimérica (CDAC) y conjugados de anticuerpos y fármacos (ADC). Para las NME que ingresan a la fase clínica, BeiGene tiene modelos preclínicos, cohortes de aumento de dosis y plazos de expansión de aumento y expansión de dosis líderes en el sector. Dos ejemplos de la ventaja de velocidad de la empresa son resultado de su innovación interna a escala:

Hematología

Sonrotoclax (inhibidor de BCL2)

Bgb-16673 (btk cdac)

Tumores sólidos

Cáncer de pulmón

Cáncer de mama y cánceres ginecológicos

Cánceres gastrointestinales

Inflamación e inmunología

Bgb-45035 (irak4 cdac): actualmente en etapa de aumento de dosis en cohortes sad y mad; degradador potente y selectivo dirigido a las funciones de las proteínas cinasa y de andamiaje de irak4 para una degradación específica completa; degradación rápida y profunda que provoca una mayor inhibición de la citoquina y una eficacia superior in vivo.

Novedades corporativas

Se fortaleció el equipo de liderazgo global con los nombramientos de Matt Shaulis como gerente general de América del Norte y de Shalini Sharp a la junta de directores.

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2024

Utilidades de los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2024: fueron de 1002 millones de dólares, comparadas con los 781 millones del mismo período de 2023, impulsadas principalmente por el crecimiento en las ventas del producto BRUKINSA en los EE. UU. y Europa (87 % y 217 %, respectivamente). La readquisición de los derechos comerciales totales de ociperlimab y TEVIMBRA en el tercer trimestre de 2023 provocaron el reconocimiento de las utilidades diferidas restantes provenientes de colaboraciones anteriores con Novartis, que contribuyeron 183 millones de dólares a las utilidades totales en el período del año anterior.

Utilidades de productos de los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2024: fueron de 993 millones de dólares, comparadas con los 595 millones del mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 67 %. El aumento en utilidades de productos se puede atribuir principalmente a las mayores ventas de BRUKINSA. Para los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2024, los EE. UU. fueron el mercado más grande de la empresa, con utilidades de productos de 504 millones de dólares, comparados con los 270 millones del período del año anterior. Además del aumento de los ingresos por BRUKINSA, las utilidades evidenciaron un impacto positivo por el crecimiento de productos con licencias internas de Amgen e tislelizumab.

Margen bruto como porcentaje de utilidades de productos globales para el tercer trimestre de 2024: fue del 83 %, comparado con el 84 % del año anterior (GAAP) y del 85 %, comparado con el 84 % del período del año anterior (ajustado). La baja en el porcentaje de margen bruto GAAP respecto del período del año anterior fue resultado de gastos de depreciación acelerada por 17 millones de dólares que se produjeron por la migración a líneas de producción más eficientes y de mayor escala para tislelizumab, con una suma similar incurrida en el cuarto trimestre relacionada con esta migración. El porcentaje de margen bruto ajustado, que no incluye la depreciación acelerada, aumentó principalmente debido a una combinación de ventas proporcionalmente más alta de BRUKINSA respecto de otros productos en la cartera.

Gastos operativos

La siguiente tabla resume los gastos operativos del tercer trimestre de 2024 y 2023, respectivamente:

Gaap

No gaap

(sin auditar, en miles excepto los porcentajes)

Tercer trimestre de 2024

Tercer trimestre de 2024

% de cambio

Tercer trimestre de 2024

Tercer trimestre de 2024

% de cambio

Investigación y desarrollo

$

496.179

$

453.259

9

%

$

405.545

$

396.146

2

%

Ventas, generales y administrativos

$

455.223

$

365.708

24

%

$

380,737

$

308.493

23

%

Gastos operativos totales

$

951.402

$

818.967

16

%

$

786.282

$

704.639

12

%

La siguiente tabla resume los gastos operativos del período del año en curso que finalizó el 30 de septiembre de 2024 y de 2023, respectivamente:

Gaap

No gaap

(sin auditar, en miles excepto los porcentajes)

Tercer trimestre de 2024 (año en curso)

Tercer trimestre de 2024 (año en curso)

% de cambio

Tercer trimestre de 2024 (año en curso)

Tercer trimestre de 2024 (año en curso)

% de cambio

Investigación y desarrollo

$

1.411.283

$

1.284.607

10

%

$

1.193.494

$

1.121.577

6

%

Ventas, generales y administrativos

$

1.326.379

$

1.089.616

22

%

$

1.116.805

$

923.254

21

%

Gastos operativos totales

$

2.737.662

$

2.374.223

15

%

$

2.310.299

$

2.044.831

13

%

Gastos de investigación y desarrollo (I+D): aumentaron en el tercer trimestre de 2024 respecto del período del año anterior (tanto GAAP como ajustados), principalmente debido al avance de programas preclínicos a la fase clínica, y de programas clínicos iniciales a fase avanzada. Los cargos por adelantado y los pagos por cumplimiento de objetivos relacionados con procesos internos de I+D para activos con licencias internas totalizaron 5 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024. respecto de los 15 millones del período del año anterior. Se incluye en los gastos de investigación y desarrollo GAAP del tercer trimestre de 2024 a suma de 24,9 millones de dólares de gastos de depreciación acelerada relacionados con la migración de la producción preclínica a líneas de producción más grandes y eficientes, con aproximadamente 2 millones de dólares de gastos pendientes para el cuarto trimestre.

Gastos de ventas, generales y administrativos (SG&A): aumentaron en el tercer trimestre de 2024 respecto del período del año anterior (GAAP y ajustados) debido a las continuas inversiones para apoyar el lanzamiento comercial de BRUKINSA, principalmente en EE. UU. y Europa. Los gastos SG&A como porcentaje de las ventas de productos fueron del 46 % en el tercer trimestre de 2024, comparados con un 61 % en el período del año anterior.

Ganancias (pérdidas) de operaciones GAAP: en el tercer trimestre de 2024, las pérdidas operativas se redujeron en un 10 % respecto del período del año anterior, principalmente debido a un mayor apalancamiento operativo. En el cálculo ajustado, generamos ganancias operativas por 66 millones de dólares, un aumento de 82 millones respecto del año anterior. Las pérdidas (GAAP y ajustadas) operativas del período del año anterior se beneficiaron con el reconocimiento de las utilidades diferidas restantes provenientes de acuerdos de colaboración con Novartis.

Pérdidas netas GAAP: para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, fueron de 121 millones de dólares respecto de ingresos netos de 215 millones en el período del año anterior. Las ganancias netas en el año anterior se beneficiaron por los ingresos no operativos de 363 millones (antes y después de impuestos) relacionadas con el acuerdo de arbitraje de BMS y el reconocimiento de las utilidades diferidas restantes provenientes de acuerdos de colaboración con Novartis. Las pérdidas netas en el período continuaron mejorando secuencialmente, ya que el crecimiento de nuestros ingresos por productos y la administración de los gastos está impulsando un mayor apalancamiento operativo.

Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, las pérdidas netas por acción ordinaria fueron de (0,09) dólares, y las pérdidas netas por Título Americano de Depósito (ADS) fue de (1,15) dólares, respecto de las ganancias netas por acción ordinaria de 0,16 dólares y las ganancias netas por ADS de 2,06 dólares en el período del año anterior.

Efectivo proporcionado por las operaciones: para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, fue de 188 millones de dólares, un aumento de 267 millones respecto del período del año anterior. La mejora en los flujos de efectivo operativos se vio impulsada principalmente por mayores ingresos operativos no GAAP y el efecto favorable de la estacionalidad del capital de trabajo del período.

Para obtener más detalles sobre las Declaraciones financieras del tercer trimestre de BeiGene, consulte el Informe trimestral de BeiGene en el formulario 10-Q del tercer trimestre de 2024 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU.

Acerca de BeiGene

BeiGene es una empresa de oncología global que está descubriendo y desarrollando tratamientos innovadores que sean más asequibles y accesibles para pacientes oncológicos en todo el mundo. Con una cartera amplia, aceleramos el desarrollo de nuestra producción diversa de terapias nuevas gracias a nuestras capacidades internas y colaboraciones. Asumimos el compromiso de mejorar radicalmente el acceso a medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan. Nuestro equipo global en permanente crecimiento está compuesto por casi 11.000 colegas en cinco continentes. Para obtener más información sobre BeiGene, visite www.beigene.com y síganos en LinkedIn, X (anteriormente Twitter), Facebook e Instagram.

BeiGene piensa utilizar la sección Inversores de su sitio web, su cuenta de X (anteriormente Twitter), x.com/BeiGeneGlobal, su cuenta de LinkedIn, linkedin.com/company/BeiGene, su cuenta de Facebook, facebook.com/BeiGeneGlobal, y su cuenta de Instagram, instagram.com/BeiGeneGlobal, para comunicar información material y cumplir con sus obligaciones de divulgación según la regulación FD. En este sentido, los inversores deben consultar regularmente el sitio web de BeiGene, su cuenta de X, su cuenta de LinkedIn, su cuenta de Facebook y su cuenta de Instagram además de los comunicados de prensa de BeiGene, las presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las llamadas en conferencias públicas, las presentaciones y los webcasts.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, en el sentido de la Ley de reforma de la litigación sobre valores privados de 1995 y otras leyes sobre títulos federales, incluidas declaraciones sobre la expansión de TEVIMBRA para pacientes en todo el mundo, el futuro y el éxito de la producción de BeiGene; y los planes, los compromisos, las aspiraciones y los objetivos de BeiGene en el parágrafo “Acerca de BeiGene”. Los resultados reales pueden ser materialmente diferentes de los indicados en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, entre ellos la capacidad de BeiGene de demostrar la eficacia y la seguridad de sus fármacos candidatos; los resultados clínicos de sus fármacos candidatos, que pueden no ameritar un desarrollo ulterior o la aprobación de comercialización, las acciones de organismos regulatorios, que pueden afectar la inicio, el momento y el avance de pruebas clínicas y la aprobación de comercialización; la capacidad de BeiGene de lograr éxito comercial para sus medicamentos comercializados y fármacos candidatos, en caso de ser aprobados; la capacidad de BeiGene de obtener y mantener una protección de la propiedad intelectual para sus medicamentos y tecnología, la confianza de BeiGene en terceros para llevar a cabo el desarrollo, la fabricación, la comercialización de fármacos y otros servicios; la experiencia limitada de BeiGene para obtener aprobaciones regulatorias y comercializar productos farmacéuticos; la capacidad de BeiGene de obtener financiación adicional para sus operaciones y completar el desarrollo de fármacos candidatos, y de lograr y mantener rentabilidad; y los riesgos que se analizan en mayor profundidad en la sección titulada “Factores de riesgo” en el informe trimestral más reciente de BeiGene incluido en el formulario 10-Q, además de otros análisis sobre potenciales riesgos, incertidumbres y otros factores importantes en las presentaciones subsiguientes de BeiGene ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Toda la información incluida en este comunicado de prensa es válida a la fecha del presente comunicado, y BeiGene no asume responsabilidad alguna de actualizar esta información a menos que la ley lo requiera.

Declaraciones de operaciones consolidades resumidas (GAAP de los EE. UU.)

(Importes en miles de dólares estadounidenses, excepto las acciones, Títulos Americanos de Depósito [ADS], por acción y según los datos de las ADS)

Tres meses que finalizaron

el 30 de septiembre de

Nueves meses que finalizaron

el 30 de septiembre de

2024

2023

2024

2023

(Sin auditar)

(Sin auditar)

Ingresos

Ingresos netos por productos

$

993.447

$

595.290

$

2.661.511

$

1.559.326

Ingresos por colaboraciones

8152

186.018

20.906

265.044

Ingresos totales

1.001.599

781.308

2.682.417

1.824.370

Costos de ventas (productos)

170.462

96.309

433.529

274.088

Utilidades brutas

831.137

684.999

2.248.888

1.550.282

Gastos operativos:

Investigación y desarrollo

496.179

453.259

1.411.283

1.284.607

Ventas, generales y administrativos

455.223

365.708

1.326.379

1.089.616

Gastos operativos totales

951.402

818.967

2.737.662

2.374.223

Pérdidas de operaciones

(120.265

)

(133.968

)

(488.774

)

(823.941

)

Ingresos netos por intereses

10.643

26.649

40.028

57.735

Otros ingresos netos

11.318

336.657

1096

291.142

Ganancias (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta

(98.304

)

229.338

(447.650

)

(475.064

)

Gastos de impuestos sobre la renta

23.046

13.925

45.255

39.091

Utilidades (pérdidas) netas

(121.350

)

215.413

(492.905

)

(514.155

)

Utilidades (pérdidas) por acción

Básicas

(0,09

)

0,16

(0,36

)

(0,38

)

Diluidas

(0,09

)

0,15

(0,36

)

(0,38

)

Valor medio ponderado de acciones en circulación (básico)

1376.751.873

1360.716.279

1361.216.763

1358.392.470

Valor medio ponderado de acciones en circulación (diluido)

1376.751.873

1390.331.833

1361.216.763

1358.392.470

Utilidades (pérdidas) por Títulos Americanos de Depósito (“ADS”)

Básicas

(1,15

)

2,06

(4,71

)

(4,92

)

Diluidas

(1,15

)

2,01

(4,71

)

(4,92

)

Valor promedio ponderado de ADS en circulación (básico)

105.903.990

104.670.483

104.708.982

104.491.728

Valor promedio ponderado de ADS en circulación (diluido)

105.903.990

106.948.603

104.708.982

104.491.728

Datos de balance general consolidado resumido sin auditar seleccionados (GAAP de EE. UU.)

(Importes en miles de dólares estadounidenses)

Al

30 de septiembre de

31 de diciembre de

2024

2023

(sin auditar)

(sin auditar)

Activos:

Efectivo, equivalentes a efectivo y efectivo restringido

$

2.713.428

$

3.185.984

Cuentas por cobrar (neto)

569.047

358.027

Inventarios

431.676

416.122

Propiedades, plantas y equipos (neto)

1.562.965

1.324.154

Activos totales

5.830.860

5.805.275

Pasivos y patrimonio:

Cuentas por pagar

307.532

315.111

Gastos devengados y otras cuentas por pagar

717.343

693.731

Pasivos y patrimonio por costos de I+D

187.052

238.666

Deuda

1.051.316

885.984

Pasivos totales

2.394.787

2.267.948

Patrimonio neto

$

3.436.073

$

3.537.327

Declaraciones de flujos de caja consolidadas resumidas sin auditar seleccionadas (GAAP de EE. UU.)

(Importes en miles de dólares estadounidenses)

Tres meses finalizados el

30 de septiembre de

2024

2023

(sin auditar)

Efectivo, equivalentes a efectivo y efectivo restringido al comienzo del período

$

2.617.931

$

3.421.574

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas

188.369

(78.150

)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(133.882

)

(186.275

)

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiamiento

12.662

(76.782

)

Efecto neto de las fluctuaciones del tipo de cambio

28.348

525

Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes a efectivo y efectivo restringido

95.497

(340.682

)

Efectivo, equivalentes a efectivo y efectivo restringido al final del período

$

2.713.428

$

3.080.892

Nota sobre el uso de mediciones financieras no GAAP

BeiGene proporciona ciertas mediciones no adecuadas a los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), incluidos los gastos operativos ajustados y las pérdidas operativas ajustadas, además de otras partidas de declaraciones de ingresos no GAAP, cada una de las cuales incluye ajustes a las cifras GAAP. Estas mediciones financieras no GAAP tienen el objetivo de ofrecer información adicional sobre el rendimiento operativo de BeiGene. Los ajustes las cifras GAAP de BeiGene no incluyen, según corresponda, partidas no monetarias como amortización, depreciación y compensación en acciones. Otras partidas especiales o eventos sustantivos también pueden incluirse periódicamente en los ajustes no GAAP cuando su magnitud sea significativa en los períodos devengados. BeiGene mantiene una política no GAAP establecida que guía la determinación de los costos que serán excluidos en las mediciones financieras no GAAP y los protocolos, controles y aprobaciones relacionados respecto del uso de estas mediciones. BeiGene considera que estas mediciones financieras no GAAP, cuando se toman junto con las cifras GAAP, pueden dar una idea más acabada del rendimiento operativo de BeiGene. Estas mediciones financieras no GAAP se incluyen con el objetivo de ofrecer a los inversores un panorama más completo de las tendencias y los resultados financieros históricos y esperados de la empresa, para facilitar las comparaciones entre períodos y respecto de la información proyectada. Además, estas mediciones financieras no GAAP están entre los indicadores que la gerencia de BeiGene utiliza con fines de planificación y previsión, y para medir el rendimiento de la empresa. Estas mediciones financieras no GAAP deben considerarse adicionales y no sustitutas o de un orden superior a las mediciones financieras calculadas de acuerdo con GAAP. Las mediciones financieras no GAAP que utiliza la empresa pueden calcularse de forma diferente a las mediciones no GAAP utilizadas por otra empresa y, en ese sentido, pueden no ser comparables.

Conciliación de medidas gaap seleccionadas con medidas no gaap seleccionadas

(Importes en miles de dólares estadounidenses)

(sin auditar)

Tres meses finalizados el

Nueve meses finalizados el

30 de septiembre de

30 de septiembre de

2024

2023

2024

2023

Conciliación de GAAP con el costo ajustado de ventas (productos):

Costo GAAP de ventas (productos)

$

170.462

$

96.309

$

433.529

$

274.088

Menos: depreciación

19.589

2320

24.618

6680

Menos: amortización de intangibles

1186

981

3546

2620

Costo de ventas (productos) ajustado

$

149.687

$

93.008

$

405.365

$

264.788

Conciliación de GAAP con investigación y desarrollo ajustados:

Investigación y desarrollo GAAP

$

496.179

$

453.259

$

1.411.283

$

1.284.607

Menos: costo de compensación basado en acciones

47.670

44.150

141.121

124.126

Menos: depreciación

42.964

12.963

76.668

38.904

Investigación y desarrollo ajustado

$

405.545

$

396.146

$

1.193.494

$

1.121.577

Conciliación de GAAP con gastos de ventas, generales y administrativos ajustados

Gastos de ventas, generales y administrativos GAAP

$

455.223

$

365.708

$

1.326.379

$

1.089.616

Menos: costo de compensación basado en acciones

66.933

51.969

192.890

150.710

Menos: depreciación

7475

3959

16.606

13.990

Menos: amortización de intangibles

78

1287

78

1662

Costos de ventas, generales y administrativos ajustados

$

380.737

$

308.493

$

1.116.805

$

923.254

Conciliación de GAAP con gastos operativos ajustados

Gastos operativos GAAP

$

951.402

$

818.967

$

2.737.662

$

2.374.223

Menos: costo de compensación basado en acciones

114.603

96.119

334.011

274.836

Menos: depreciación

50.439

16.922

93.274

52.894

Menos: amortización de intangibles

78

1287

78

1662

Gastos operativos ajustados

$

786.282

$

704.639

$

2.310.299

$

2.044.831

Conciliación de GAAP con utilidades (pérdidas) de operaciones ajustadas:

Pérdidas de operaciones GAAP

$

(120.265

)

$

(133.968

)

$

(488.774

)

$

(823.941

)

Más: costo de compensación basado en acciones

114.603

96.119

334.011

274.836

Más: depreciación

70.028

19.242

117.892

59.574

Más: amortización de intangibles

1264

2268

3624

4282

Utilidades (pérdidas) de operaciones ajustadas

$

65.630

$

(16.339

)

$

(33.247

)

$

(485.249

)

