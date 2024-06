Bellingham se luce con el balón en la Eurocopa, Mbappé entra en campaña

Compañeros en el Real Madrid a partir de la próxima temporada, Jude Bellingham y Kylian Mbappé coparon buena parte de los focos en la jornada dominical de la Eurocopa; el inglés lo hizo con un gol decisivo contra Serbia, el francés fue protagonista ante los periodistas por su compromiso político.

Un remate providencial de Bellingham fue suficiente para que Inglaterra doblegara a Serbia (1-0) en su estreno en la competición, en Gelsenkirchen, en un duelo clasificado de alto riesgo que transcurrió con algunos incidentes entre las aficiones unas horas antes, saldados con siete hinchas serbios detenidos.

Bellingham, que aparece en la Eurocopa con la 'Champions' recién conquistada con el Real Madrid, sigue sumando puntos para obtener el Balón de Oro.

Aparte del gol del mediapunta y algún destello de Bukayo Saka por la banda, poco más ofreció una Inglaterra que por la calidad de sus jugadores debe dar una imagen distinta.

El jugador del Real Madrid analizó el duelo: "El primer periodo muestra que podemos marcar goles contra cualquier equipo, el segundo muestra que podemos irnos sin encajar contra cualquier equipo".

El grupo de Gareth Southgate manda en el grupo C, en el que Dinamarca y Eslovenia igualaron 1-1.

- Eriksen regresa con gol -

En este partido disputado en Stuttgart, el momento emotivo llegó con el gol del capitán danés Christian Eriksen, que en la última Eurocopa, hace tres años sufrió un paro cardíaco durante el estreno ante Finlandia, que superó gracias a la salvadora intervención de los médicos presentes en el Parken de Coppenhague y que le obliga desde entonces a jugar con un desfibrilador.

"Creo que esta vez mi historia en la Eurocopa es muy diferente a la última. Afortunadamente han pasado muchos partidos desde entonces. Sobre lo ocurrido, me siento con confianza y feliz por poder jugar de nuevo", declaró Eriksen este domingo.

Si Inglaterra no convenció ante Serbia, tampoco lo hizo otra de las aspirantes al título, Países Bajos, en su debut en el grupo D frente a Polonia.

Año y medio después de hacerse famoso por su enfrentamiento con Lionel Messi tras un tenso cuarto de final en el Mundial de Catar, en el que Argentina eliminó a Países Bajos por penales, Wout Weghorst dio también de qué hablar este domingo al anotar el gol de la victoria 'Oranje' en el suspiro final (2-1).

- Sufrimiento 'Oranje' -

"Estoy muy feliz, es indescriptible, especialmente con este final tan especial. Es el escenario soñado a nivel personal", se felicitó Weghorst, que marcó en el 83, cuando apenas llevaba dos minutos en el campo.

Ese partido se disputó en Hamburgo, ciudad en la que horas antes la policía tuvo que disparar para reducir a un hombre que amenazaba con atacar a las fuerzas de seguridad con un pico y un cóctel Molotov, a menos de un kilómetro de una de las 'fan-zones' instaladas por la UEFA.

- Mbappé contra los "extremismos" -

Más allá del fútbol, ha entrado en la concentracióin francesa la situación política del país por la convocatoria de elecciones legislativas luego del triunfo de la extrema derecha en las europeas de hace una semana.

Sin tomar una posición clara a favor o en contra de una opción política determinada, el capitán y estrella de los 'Bleus' Kylian Mbappé, lanzó un mensaje a los franceses: "Vemos que los extremismos están a las puertas del poder, tenemos la ocasión de decidir el futuro de nuestro país".

"Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden", añadió un Mbappé que instó a ir a votar, sobre todo a los más jóvenes, como ya habían hecho otros compañeros en días anteriores como Dembelé, Giroud o Thuram, lo que llevó a la federación francesa a pedir el sábado "neutralidad" política a los jugadores.

bur-mcd/gfe/pm

AFP