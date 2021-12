betty white, estrella de "los años dorados", muere poco antes de cumplir 100 años

(Actualiza con detalles, citas)

Por Bill Trott

31 dic (Reuters) - La actriz Betty White, ganadora de premios Emmy en las comedias de la TV estadounidense "Los Años Dorados" y "The Mary Tyler Moore Show", murió a menos de tres semanas de cumplir 100 años, informó el viernes la revista People citando a su agente.

Jeff Witjas, le dijo a la revista: "Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre". No se citó ninguna causa.

En una industria del entretenimiento impulsada por los jóvenes en la que una actriz de más de 40 años enfrenta el crepúsculo de su carrera, White era una anomalía que fue una estrella en sus 60 y un fenómeno de la cultura pop en sus 80 y 90.

White protagonizaba la comedia de televisión "Hot in Cleveland" a los 92 años hasta que fue cancelada a fines de 2014.

White dijo que su longevidad era el resultado de la buena salud, la buena fortuna y el amor por su trabajo.

"Es increíble que todavía esté en este negocio", dijo White en una aparición en la ceremonia de los premios Emmy 2018, donde fue honrada por su carrera. "Es increíble que puedas permanecer en una carrera tanto tiempo y que la gente te tolere. Ojalá lo hicieran en casa".

White no tenía miedo de burlarse de sí misma y hacer una broma sobre su vida sexual o un comentario sarcástico que no se esperaría de una anciana de cabello blanco y sonrisa dulce.

Con frecuencia se le preguntó si, después de una carrera tan larga, había algo que todavía tuviera pendiente y la respuesta estándar era: "Robert Redford".

"La vejez no la ha disminuido", escribió el New York Times en 2013. "Le ha dado un segundo aire".

Minutos después de que surgiera la noticia de su muerte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a periodistas: "Es una pena. Era una dama encantadora".

Su esposa Jill Biden dijo: "¿Quién no ama a Betty White? Estamos muy tristes por su muerte".

Betty Marion White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, y su familia se mudó a Los Ángeles durante la Gran Depresión, donde asistió a la escuela secundaria de Beverly Hills.

White comenzó su carrera en la radio a fines de la década de 1930 y en 1939 había hecho su debut televisivo cantando en un canal experimental en Los Ángeles.

Después de pasar por el Servicio Voluntario de Mujeres Estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, participó regularmente en "Hollywood on Television", un programa de variedades en vivo diario de cinco horas, en 1949.

Unos años más tarde se convirtió en una mujer pionera en la televisión al cofundar una productora y actuar como co-creadora, productora y estrella de la sitcom de los años 50 "Life With Elizabeth".

White alcanzó un nuevo nivel de éxito en "The Mary Tyler Moore Show", interpretando a la presentadora de un programa de televisión casero, la sarcástica y lujuriosa Sue Ann Nivens, cuyo credo era "una mujer que hace un buen trabajo en la cocina debe cosechar sus recompensas en otras partes de la casa".

White ganó los premios Emmy a la mejor actriz de reparto por su papel en 1975 y 1976. Ganó otro Emmy en 1986 por "Los Años Dorados", una comedia sobre cuatro mujeres mayores que viven juntas en Miami.

Después de una secuela menos exitosa de "Los Años Dorados" vino una serie de pequeños papeles en películas, apariciones en programas de entrevistas y papeles únicos en televisión, incluido uno que le valió un Emmy por su aparición como invitada en "The John Larroquette Show".

En 2009 se estaba volviendo omnipresente con apariciones en televisión más frecuentes y un papel en la película de Sandra Bullock "The Proposal". Protagonizó un popular comercial de dulces Snickers que se emitió durante el Super Bowl, en el que recibía un golpe brutal en un charco de barro en un partido.

Una seguidora lanzó una campaña en Facebook para que White presentara "Saturday Night Live" y terminó apareciendo en todos los segmentos del programa y ganó otro Emmy por ello.

White, que no tuvo hijos, trabajó por causas relacionadas con la protección de los animales. Una vez rechazó un papel en la película "As Good as It Gets" debido a una escena en la que un perro fue arrojado a un vertedero de basura. (Escrito por Bill Trott; Reporte adicional de Jarrett Renshaw; Editado en español por Javier Leira)