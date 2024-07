Biden dice que "casi se quedaba dormido" durante el debate después agitada agenda de viajes

Por Steve Holland

Mclean, virginia, 2 jul (reuters) - el presidente de estados unidos, joe biden, reconoció el martes que su desempeño durante el debate presidencial del jueves pasado no fue el mejor, pero lo atribuyó al desfase horario después de dos viajes al extranjero a principios de junio.

Biden se ha enfrentado a crecientes preguntas sobre su candidatura a la reelección de 2024 después del inestable desempeño en el debate de la semana pasada, y un colega demócrata de la Cámara de Representantes le pidió públicamente el martes que se retirara de la carrera.

En un acto de campaña en McLean, Virginia, el martes por la noche, Biden admitió que el debate contra el expresidente Donald Trump, su rival republicano, no fue de lo mejor.

"No tuve mi mejor noche, pero el hecho es que no fui muy inteligente", dijo Biden, hablando en el evento de recaudación de fondos de campaña. "Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, pasando por alrededor de 100 zonas horarias... antes... del debate".

"No escuché a mi personal y regresé y casi me quedaba dormido en el escenario", dijo. "Eso no es una excusa, pero es una explicación".

Biden viajó a Francia e Italia en dos eventos separados en el transcurso de dos semanas el mes pasado, volando durante la noche desde la cumbre del Grupo de los Siete en Bari, Italia, para aparecer en un evento de recaudación de fondos con el ex presidente Barack Obama en Los Ángeles el 15 de junio antes de regresar a Washington al día siguiente.

Luego pasó seis días en Camp David preparándose para el debate del 27 de junio.

Los funcionarios de la Casa Blanca han culpado a un resfriado por el desempeño vacilante de Biden durante el debate. Biden no mencionó estar enfermo durante la recaudación de fondos del martes.

Una nueva encuesta de Reuters/Ipsos emitada el martes mostró que uno de cada tres demócratas cree que Biden debería poner fin a su candidatura a la reelección después del debate, pero ningún demócrata electo prominente obtiene mejores resultados que el actual mandatario en un hipotético enfrentamiento contra Trump.

La encuesta de dos días encontró que tanto Trump, de 78 años, como Biden, de 81, mantienen el apoyo del 40% de los votantes registrados, lo que sugiere que el mandatario no ha perdido terreno desde el debate. Las elecciones se celebrarán el 5 de noviembre. (Reporte de Steve Holland; escrito por Andrea Shalal. Editado en español por Marion Giraldo)

Reuters