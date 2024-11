Biden dice que se debe "bajar la temperatura", promete una transición de poder pacífica en eeuu

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que habrá una transición pacífica de poder tras la victoria del republicano Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca, e instó a sus compatriotas a "bajar" la temperatura.

"No puedes amar a tu país únicamente cuando ganas. No puedes amar a tu prójimo únicamente cuando estás de acuerdo. Algo que espero que podamos hacer, independientemente de a quién hayas votado, es vernos los unos a los otros no como adversarios, sino como conciudadanos estadounidenses. Bajar la temperatura", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.

"También espero que podamos poner fin a la cuestión de la integridad del sistema electoral estadounidense. Es honesto, justo y transparente. Se puede confiar en él, ganemos o perdamos". (Reporte de Jeff Mason, Susan Heavey y Doina Chiacu; Edición de David Ljunggren)

