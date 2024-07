Biden dio positivo a COVID y no portó una mascarilla; los CDC señalan que no es obligatorio usarla

REHOBOTH BEACH, Delaware, EE.UU. (AP) — El presidente estadounidense Joe Biden no portó una mascarilla en público en un par de ocasiones después de que la Casa Blanca dio a conocer que había dado positivo al COVID-19. La Casa Blanca dijo que el mandatario tenía síntomas “leves”, mientras el médico del demócrata señaló que Biden estaría aislado “en conformidad con las directrices de los CDC para individuos con síntomas”, utilizando las siglas en inglés de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pero, ¿qué indican las directrices de los CDC? ¿Qué es lo que dice la Casa Blanca?

Después del anuncio del miércoles, Biden descendió sin portar una mascarilla de la caravana en la que iba tras llegar al aeropuerto de Las Vegas, donde había asistido a varios eventos, y abordó el avión presidencial. Tampoco portó una mascarilla, que los médicos dicen que puede ayudar a frenar la propagación de la enfermedad, cuando descendió del avión horas más tarde en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware. Biden estaba rodeado de agentes del Servicio Secreto y de colaboradores en ambas partes del viaje.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre dijo en el anuncio del miércoles que Biden, de 81 años de edad, tenía síntomas “leves” y que iba a seguir adelante con los planes que tenía para viajar a su residencia de Rehoboth Beach, donde se aislaría.

El médico del mandatario, el doctor Kevin O'Connor, dijo en un comunicado aparte que Biden tenía escurrimiento nasal, tos seca y una sensación de “malestar general”. Comentó que estaban tratando a Biden con el medicamento Paxlovid “y que estará aislado en conformidad con las directrices de los CDC para los individuos con síntomas”.

Los CDC alientan a la gente que se recupere de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad respiratoria que porten mascarillas como parte de una estrategia para reducir la transmisión de enfermedades, pero su uso no es obligatorio.

La agencia recomienda que la gente “permanezca en casa y lejos de los demás” si se sienten enfermos. Señalan que la gente puede retomar sus actividades normales cuando los síntomas han empezado a mejorar y la persona ya no tiene fiebre.

Los CDC señalan que las mascarillas son una “estrategia adicional” para evitar la propagación de la enfermedad, pero generalmente deja en manos de la gente decidir si usarlas. La agencia afirma que las mascarillas son “especialmente útiles” cuando alguien está enfermo y sugiere que sean utilizadas como una medida de precaución durante la recuperación.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre por qué Biden no utilizó una mascarilla.

O’Connor dijo el jueves que Biden todavía está experimentando síntomas respiratorios de COVID-19. El presidente no tiene fiebre y sus signos vitales se mantuvieron normales.

Quentin Fulks, el principal subdirector de la campaña de reelección de Biden, dijo el jueves que Biden “se sentía bien” y que estaba haciendo llamadas y trabajando. Fulks habló en una conferencia de prensa en el marco de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas durante una sesión informativa separada realizada por Zoom que Biden estaba “siendo mantenido al día como corresponde por su equipo de liderazgo, y ciertamente eso incluye en el frente de la seguridad nacional”.

Los periodistas de The Associated Press Mike Stobbe en Nueva York y Will Weissert en Washington contribuyeron a este despacho.

