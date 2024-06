Biden impedirá que inmigrantes pidan asilo en la frontera entre eeuu y méxico: fuentes

Por Ted Hesson y Steve Holland

WASHINGTON, 4 jun (Reuters) - Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firme el martes una nueva y radical medida que permitiría a las autoridades deportar rápidamente o enviar de vuelta a México a los inmigrantes sorprendidos cruzando la frontera si las entradas ilegales superan un determinado nivel, según dos fuentes conocedoras de la iniciativa.

La medida, que restringiría el acceso al asilo, entraría en vigor cuando las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza estadounidense superasen las 2.500 diarias, dijeron las dos fuentes. Los cruces ilegales tendrían que descender por debajo de 1.500 al día para que se levantaran las restricciones al asilo, dijo una de las fuentes.

No se espera que las restricciones se apliquen a los menores no acompañados. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una petición de comentarios.

Se espera que esta medida en año electoral desencadene desafíos legales por parte de grupos de inmigrantes y de derechos civiles que han criticado al demócrata Biden por adoptar políticas de línea dura que reflejan las de su predecesor republicano, Donald Trump.

Biden ha endurecido su enfoque de la seguridad fronteriza a medida que la inmigración ha surgido como un asunto principal para los votantes estadounidenses antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, donde se enfrentará a Trump en una revancha de la contienda de 2020.

Biden asumió el cargo en 2021 prometiendo revertir algunas de las políticas restrictivas de Trump, pero tuvo que lidiar con niveles récord de migrantes atrapados cruzando ilegalmente. Trump ha criticado a Biden por dar marcha atrás en sus políticas y ha prometido una amplia represión si es reelegido.

Antes del anuncio, la campaña de Trump emitió un comunicado en el que calificó la orden ejecutiva de Biden de "amnistía, no de seguridad fronteriza" y volvió a culpar a los inmigrantes de lo que calificó como una ola de delincuencia en Estados Unidos.

Diversos estudios realizados por académicos y grupos de estudio han demostrado que los inmigrantes no cometen delitos en mayor proporción que los estadounidenses nacidos en el país.

El propio Trump se convirtió el jueves en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito, cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a una estrella del porno antes de las presidenciales de 2016.

Las nuevas restricciones estadounidenses reflejan un proyecto de ley del Senado respaldado por Biden que pretendía impedir que los inmigrantes solicitaran asilo si el número de inmigrantes capturados cruzando ilegalmente alcanzaba un determinado nivel. El proyecto fue elaborado por un grupo bipartidista de senadores, pero los republicanos lo rechazaron después de que Trump se opusiera.

El número de inmigrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México se ha reducido en los últimos meses, una tendencia que las autoridades estadounidenses atribuyen en parte al aumento de la aplicación de la ley en México.

