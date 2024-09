Biden intenta calmar tensión en oriente medio en su último discuro como presidente ante la onu

Por Steve Holland

NUEVA YORK, 24 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió el martes por última vez a los líderes mundiales en las Naciones Unidas, donde dijo que la guerra de Rusia en Ucrania ha fracasado y que aún es posible una solución diplomática entre Israel y Hezbolá en Líbano.

A cuatro meses del final de su mandato, Biden subió al atril de mármol verde de la Asamblea General de la ONU con las guerras de Ucrania, la Franja de Gaza y Sudán aún en curso y que probablemente durarán más que su presidencia, que termina en enero.

Intentó calmar la tensión en un momento en el que la guerra de casi un año entre Israel y los militantes palestinos de Hamás en la asediada Franja de Gaza amenaza ahora con extenderse al Líbano, donde Israel atacó más de mil objetivos de Hezbolá el lunes.

"Aunque la situación se haya agravado, todavía es posible una solución diplomática", dijo ante los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU.

Entre aplausos, Biden pidió a Israel y Hamás que ultimaran los términos de un acuerdo de alto el fuego en Gaza y liberación de rehenes propuesto por Estados Unidos, Qatar y Egipto.

La presidencia de Biden también ha estado dominada por la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuvo en el salón de actos para escuchar la intervención de Biden y subrayar el apoyo de Estados Unidos a su país.

"La buena noticia es que la guerra de Putin ha fracasado en su objetivo principal. Se propuso destruir Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre", dijo Biden.

"No podemos cansarnos, no podemos mirar hacia otro lado, y no cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania, no hasta que Ucrania gane con una paz justa y duradera", afirmó. (Reporte de Steve Holland; Reporte adicional de Stephanie Kelly, Susan Heavey y Doina Chiacu; Escrito por Michelle Nichols y Steve Holland; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters