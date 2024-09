Biden no renuncia al alto el fuego en gaza ni a los rehenes, según la casa blanca

WASHINGTON, 24 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está decidido a lograr un alto el fuego en Gaza y un acuerdo con Hamás sobre los rehenes, al tiempo que intenta rebajar las tensiones en la frontera de Israel con Líbano, afirmó el martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"No se ha rendido en absoluto", dijo Sullivan en una entrevista con MSNBC horas antes de que Biden intervenga ante la Asamblea General de la ONU por última vez como mandatario.

Biden se reunirá con los líderes mundiales reunidos en Nueva York para trabajar en un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes en Gaza y evitar una guerra total en Oriente Medio, afirmó Sullivan.

No obstante, reconoció las dificultades para conseguir que tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el líder de Hamás, Yahya Sinwar, crucen la línea, precisando que, en particular, estos últimos "no quieren llegar a un acuerdo".

"Pero estamos decididos a seguir en ello", dijo Sullivan.

Estados Unidos ha trabajado para contener las tensiones en la región desde que Hamás incursionó en Israel desde Gaza el 7 de octubre, provocando una represalia israelí que dura ya casi un año en la franja costera.

El conflicto latente con Hezbolá en la frontera septentrional de Israel ha sufrido altibajos desde el 7 de octubre y se está recrudeciendo ahora, señaló.

"Pero lo hemos evitado en esos picos anteriores, y creo que aún podemos encontrar un camino para conseguir la desescalada entre Israel y a través de esa frontera norte entre Israel y Líbano y lograr una solución diplomática que permita a la gente regresar a sus hogares", comentó Sullivan.

(Reporte de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters