biden pide disculpas a zelenski por retrasos en el congreso en la ayuda estadounidense

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Jeff Mason

PARÍS, 7 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el viernes en París con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y le pidió disculpas por los retrasos del Congreso en la aprobación del último paquete de ayuda, al tiempo que anunció un nuevo tramo de 225 millones de dólares en los márgenes de los actos por el aniversario del Día D.

La reunión fue la primera cara a cara desde que Zelenski visitó Washington en diciembre, cuando ambos presionaron a los republicanos para que aumentar el apoyo a Ucrania.

Ambos volverán a reunirse la próxima semana en la cumbre del G7 en Italia, en un momento en que los países ricos de Occidente debaten sobre la utilización de los activos rusos congelados tras la invasión de Ucrania para proporcionar 50.000 millones de dólares a este país.

Zelenski dijo a Reuters el mes pasado que los países occidentales están tardando demasiado en tomar decisiones sobre la ayuda.

"No se han doblegado, no han cedido en absoluto, siguen luchando de una forma (...) extraordinaria", dijo Biden al líder ucraniano al comienzo de su cita. "No vamos a alejarnos de ustedes".

Biden pidió disculpas a Zelenski por los retrasos antes de la aprobación del último paquete de ayuda estadounidense en el Congreso en abril. Asimismo, confirmó que iba a firmar el viernes un tramo adicional de 225 millones de dólares para ayudar a Ucrania a reconstruir su red eléctrica.

"Pido disculpas por (...) esas semanas de no saber" qué iba a pasar en términos de financiación, afirmó Biden. "Algunos de nuestros miembros más conservadores (del Congreso) lo estaban retrasando. Pero lo conseguimos, finalmente. Seguimos dentro, por completo, totalmente".

Zelenski agradeció a Biden el apoyo militar, financiero y humanitario de Estados Unidos y dijo en inglés que "es muy importante que sigan con nosotros. Este apoyo bipartidista en el Congreso, es muy importante que en esta unidad, Estados Unidos, todo el pueblo estadounidense permanezca con Ucrania, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cómo Estados Unidos ayudó a salvar vidas humanas, a salvar Europa".

(Información de Jeff Mason en París y Steve Holland y Andrea Shalal en Washington; editado en español por Javi West y Carlos Serrano)

Reuters