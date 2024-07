Biles se lanza a su reconquista olímpica en París, con Andrade al acecho

La superestrella de la gimnasia Simone Biles comenzará el domingo su camino para resarcirse de la amarga experiencia de Tokio y agrandar la leyenda de esta deportista espectacular que vuelve a ser la clara favorita en los Juegos de París, seguida por la brasileña Rebeca Andrade.

Ganadora de cuatro oros y un bronce en Rio, Biles llegó a Tokio para rubricar una historia incomparable, pero su mente, tras años de enorme presión y dificultades personales, dijo basta. Entonces se presentaron los "twisties", un fenómeno que provoca que los gimnastas pierdan el sentido de la orientación cuando están en el aire, obligándole a renunciar a gran parte de las pruebas.

Finalmente, se fue de los Juegos de Tokio, aplazados a 2021 por la pandemia, con una plata por equipos y un bronce en la viga de equilibrio, pero fue una de las grandes protagonistas al atraer la atención global hacia los desafíos de salud mental que enfrentan los atletas de élite.

- Pausa de dos años tras Tokio -

Su futuro entonces era una incógnita, pero tras una pausa de dos años, en los que se casó y se centró en su cuidado, Biles decidió volver porque sentía que todavía tenía que algo que decir en el deporte de su vida.

Pero esta vez, lo decidía ella.

"Nadie me obliga a hacerlo", explicó tras rubricar su billete para París. "Me levanto todos los días y elijo trabajar en el gimnasio y rendir sólo para recordarme a mí misma que todavía puedo hacerlo... ese es mi porqué".

Desde su regreso el año pasado, Biles aumentó su palmarés a 23 títulos mundiales -ninguna gimnasta tiene más- y solo le bastó un entrenamiento oficial en París para demostrar que, a los 27 años, está en plena forma.

Concentrada, pero relajada y sonriente con sus compañeras, la estadounidense brilló en la Arena Bercy, sede de las competiciones olímpicas, donde ejecutó con precisión en el potro el Biles II, el complicado doble salto Yurchenko carpado que ahora lleva su nombre.

La competición femenina arrancará el domingo con las clasificatorias y seguirá el martes con la final por equipos, antes de la decisión del concurso general individual el jueves. Entre el 3 y el 5 de agosto se resolverán los aparatos.

- Ilusionante Brasil -

Con un potente equipo en el que acompañan a Biles la campeona del concurso general en Rio, Sunisa Lee, la ganadora del oro en suelo Jade Carey o la vencedora de la plata por equipos Jordan Chiles, las estadounidenses parten también como favoritas para hacerse con el oro colectivo.

Pero ante la ausencia de la potente Rusia, vencedora por equipos en Tokio, y con una China irregular, la ilusionante Brasil emerge como amenaza para Estados Unidos.

Liderada por Rebeca Andrade, oro en salto y plata en el concurso general en Tokio, el gigante sudamericano consiguió una inédita plata por equipos en el Mundial de 2023 y es una de las naciones emergentes de la gimnasia.

Con 25 años y después de haber sumado tres títulos mundiales en este ciclo olímpico, Andrade es una de las estrellas latinoamericanas de estos Juegos, así como una de las pocas gimnastas con potencial de desafiar a Biles.

- Admiradora de la norteamericana -

Gran admiradora de la estadounidense, con la que compartió cinco podios en el último Mundial (cuatro oros y una plata para Biles, por un oro, tres platas y un bronce de la brasileña), la paulista, sin embargo, dice no estar obsesionada con ella.

"No sé decir cómo vencerla, porque mi foco no está en ella, mi foco está en mí. Así que dar lo mejor de mí es algo que me hará sentir muy orgullosa", indicó en una entrevista en mayo con la AFP.

Las esperanzas latinoamericanas también estarán en la mexicana Alexa Moreno, que tras quedarse a un paso del podio en salto en Tokio, llega a París impulsada por la experiencia acumulada en sus dos anteriores Juegos, además de su cuarto puesto en el Mundial de 2023.

"Todos los Juegos me han tocado en diferentes circunstancias, nunca sencillas, pero siento que mi experiencia me respalda", explicó la mexicana, de 29 años, tras su primer entrenamiento en la Arena Bercy.

Rs/mcd

AFP