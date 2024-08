Bio-Gene y Envu colaboran para evaluar el uso de Flavocide ™ en la gestión de mosquitos para el sector público y privado

MELBOURNE, Australia & CARY, N.C.--(BUSINESS WIRE)--ago. 14, 2024--

Bio-Gene Technology Limited (ASX:BGT o "Bio-Gene"), una empresa australiana que desarrolla la próxima generación de bioinsecticidas novedosos, y Envu están evaluando Flavocide™ para su uso en productos profesionales de gestión de plagas y salud pública para el control de mosquitos.

Vector-borne diseases account for more than 17% of all infectious diseases, causing more than 700 000 deaths annually. They can be caused by either parasites, bacteria or viruses. Malaria is a parasitic infection transmitted by Anopheline mosquitoes. It causes an estimated 219 million cases globally, and results in more than 400,000 deaths every year. Most of the deaths occur in children under the age of 5 years. (Photo: Business Wire)

Envu, la empresa global dedicada a la ciencia medioambiental, desarrolla soluciones innovadoras para gestionar insectos, malas hierbas y enfermedades del césped que amenazan la salud pública y el medioambiente. A través de sus pilares ASG, Envu está comprometida con la innovación positiva para la naturaleza. Como compuesto idéntico al natural, Flavocide complementa las carteras de productos de gestión profesional de plagas y mosquitos de la empresa.

Con esta colaboración se combinan los descubrimientos y el desarrollo de Bio-Gene con la experiencia en formulación de Envu para maximizar la eficacia y la eficiencia de la aplicación. Bio-Gene y Envu han evaluado con éxito varias formulaciones de Flavocide para combatir mosquitos y seguirán evaluando Flavocide para una gama de productos de uso profesional destinados a controlar estas plagas de la salud pública.

Tim Grogan, director general y director ejecutivo de Bio-Gene, declaró: "Nuestro trabajo con Envu amplía las posibilidades de uso de Flavocide en los principales mercados profesionales de gestión de plagas y de salud pública de todo el mundo para el control de los mosquitos. Envu es líder mundial en el desarrollo comercial y la comercialización de productos nuevos y sostenibles para combatir los mosquitos. Este importante programa apoya nuestra estrategia de colaborar con una serie de socios fuertes para explotar plenamente las oportunidades disponibles para nuestras tecnologías".

Bernard Jacqmin, vicepresidente sénior, responsable de Innovación Global de Envu, señaló: "Nos complace trabajar con Bio-Gene y formular y evaluar Flavocide para su uso en aplicaciones de gestión de mosquitos. Flavocide procede de la naturaleza y, según las pruebas realizadas hasta la fecha, ha demostrado un perfil favorable para combatir los mosquitos.Nuestros esfuerzos combinados ya están mostrando resultados prometedores en la fase de prueba, y estamos entusiasmados con los beneficios potenciales para los consumidores y los profesionales en el campo".

Flavocide es un producto idéntico al natural a base de flavesona, un compuesto vegetal natural presente en algunos eucaliptos. Bio-Gene ha desarrollado un proceso patentado para sintetizar la molécula y producirla a escala comercial.

Flavocide presenta un nuevo modo de acción (es decir, la forma en que un insecticida controla o derriba a un insecto) y es capaz de vencer la resistencia de los insectos a los insecticidas actuales. Las cepas de mosquitos pueden volverse especialmente resistentes a los productos existentes, lo que dificulta la gestión de la propagación de enfermedades graves como la malaria, el dengue y el virus Zika. Los insecticidas con nuevos modos de acción son escasos y resultan esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública mundiales en el futuro.

Bio-Gene está desarrollando Flavocide para hacer frente al grave problema mundial de la resistencia a los insecticidas en los ámbitos de la salud pública, la protección de cultivos, el almacenamiento de granos y las aplicaciones de consumo.

En este momento, Bio-Gene y Envu están explorando oportunidades para que Envu utilice Flavocide en productos comerciales. Bio-Gene y Envu anunciarán conjuntamente cualquier acuerdo futuro de desarrollo o licencia.

Acerca de Bio-Gene Technology Limited

Bio-Gene es una empresa australiana que desarrolla nuevos bioinsecticidas para hacer frente a los problemas mundiales de resistencia y toxicidad de los insecticidas. Sus productos exclusivos se basan en una clase de compuestos de origen natural que se ha demostrado que superan la resistencia para controlar las plagas con un impacto mínimo en la salud humana y el medioambiente.

Los productos de Bio-Gene tienen múltiples aplicaciones en la protección de cultivos, almacenamiento de granos, salud pública y consumo. Ofrecen nuevas opciones de origen natural para satisfacer la demanda del mercado de soluciones eficaces y seguras para la gestión de plagas.

Flavocide™ es una marca comercial de Bio-Gene Technology Limited.

Acerca de Envu

La empresa Envu se fundó en 2022 sobre la base de años de experiencia en ciencias medioambientales, con el único propósito de promover entornos saludables para todos, en todas partes. Envu ofrece servicios dedicados en: Gestión profesional de plagas, Silvicultura, Ornamentales, Golf, Gestión de vegetación industrial, Césped y paisajismo, Gestión de mosquitos, y Praderas y pastizales. Envu colabora con sus clientes en el diseño de soluciones innovadoras que satisfagan sus necesidades actuales y futuras. La cartera de Envu está formada por más de 180 marcas reconocidas y de confianza. La empresa da empleo a 900 personas, opera en 100 países y cuenta con cuatro centros mundiales de innovación. Para más información, visite www.envu.com.

