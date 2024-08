Boeing introducirá cambios de diseño para evitar futuros reventones de paneles del 737 max 9

Por David Shepardson, Allison Lampert, Abhijith Ganapavaram y Tim Hepher

WASHINGTON, 6 ago (Reuters) - Boeing dijo el martes que planea hacer cambios de diseño para evitar que vuelva a estallar un panel de cabina en pleno vuelo, como en el accidente sufrido por un 737 MAX 9 de Alaska Airlines en enero, que llevó a la compañía a su segunda gran crisis en los últimos años.

Elizabeth Lund, vicepresidenta sénior de calidad de Boeing , afirmó que el fabricante de aviones está trabajando en cambios de diseño que espera aplicar en el plazo de un año y, a partir de entonces, adaptarlos a toda la flota.

Según los investigadores, al panel del MAX 9 nuevo de Alaska le faltaban cuatro tornillos clave.

"Están trabajando en algunos cambios de diseño que permitirán que el panel no se cierre si hay algún problema, hasta que esté firmemente asegurado", dijo Lund en la primera de las dos jornadas de una audiencia de investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en Washington.

Los comentarios de Lund se produjeron después de que se le preguntó por qué Boeing no usó un tipo de sistema de advertencia para estos paneles que la compañía incluye en las puertas normales y que envía una alerta si no está totalmente asegurado.

El incidente dañó gravemente la reputación de Boeing y provocó la inmovilización en tierra del MAX 9 durante dos semanas, la prohibición de ampliar la producción por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), una investigación penal y la salida de varios ejecutivos destacados. Boeing se ha comprometido a introducir importantes mejoras de calidad.

La junta también hizo públicas 3.800 páginas de informes y entrevistas de la investigación en curso.

Boeing afirma que no hay documentación alguna que acredite la retirada de los cuatro pernos faltantes. Lund dijo que se ha puesto ahora una señal azul y amarilla brillante en el panel cuando llega a la fábrica que dice en letras grandes "No abrir" y añade una redundancia "para garantizar que no se abra de forma inadvertida". También tiene nuevos procedimientos obligatorios si es necesario abrir el panel durante la producción.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters