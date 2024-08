Boomi nombrada una de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos en la lista Inc. 5000 2024

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--ago. 13, 2024--

Boomi ™, el líder de integración y automatización inteligente, anunció hoy su inclusión en la lista anual Inc. 5000, la clasificación más prestigiosa de las empresas privadas de más rápido crecimiento de la nación. La lista proporciona una mirada basada en datos de las empresas más exitosas dentro de los segmentos más dinámicos de la economía.

"Ser incluido en la lista Inc. 5000 es un honor y un testimonio no solo de nuestro rápido crecimiento, sino también de la creciente demanda de nuestra innovadora plataforma de integración y automatización", dijo Steve Lucas, CEO de Boomi. "A medida que las organizaciones se esfuerzan por navegar por las complejidades de la transformación digital, el liderazgo de Boomi en IA, automatización, gestión de API e integración inteligente nos diferencia en la industria y este reconocimiento lo refleja".

"Una de las mayores alegrías de mi trabajo es revisar la lista Inc. 5000", afirma Mike Hofman, que acaba de incorporarse a Inc. como redactor jefe. Ver todas las formas intrigantes y sorprendentes en que las empresas están transformando sectores, desde la atención sanitaria y la inteligencia artificial hasta la ropa y la comida para mascotas, me fascina como periodista y narrador de historias". Enhorabuena también a los galardonados de este año, por hacer crecer rápidamente sus negocios a pesar de las perturbaciones económicas a las que todos nos hemos enfrentado en los últimos tres años, desde los problemas de la cadena de suministro hasta la inflación y los cambios en la mano de obra".

Como pionero de la plataforma de integración como servicio (iPaaS), con una de las mayores bases de clientes globales entre los proveedores de plataformas de integración, Boomi cuenta con una creciente comunidad de usuarios de más de 250.000 miembros y una red mundial de aproximadamente 800 socios. Ha sido reconocida por CRN como empresa Cloud 100 y ganadora de 5 estrellas en el Programa de Partner.

La compañía anunció recientemente un compromiso estratégico con ServiceNow para elevar conjuntamente las experiencias de los clientes a través de soluciones de autoservicio impulsadas por IA, y también lanzó recientemente Boomi API Control Plane, una plataforma centralizada para descubrir, gestionar y gobernar API en toda una organización. Boomi ha tomado la delantera en la innovación de IA con la introducción de Boomi AI Agent Framework y seis Boomi AI Agents inaugurales que permiten a los clientes aprovechar plenamente las capacidades impulsadas por IA para una innovación sin precedentes.

A medida que crece la demanda empresarial de soluciones de conectividad digital, IA, integración, gestión de API y automatización inteligente, Boomi continúa escalando rápidamente y contratando a nivel mundial. Visite Boomi Careers para consultar la lista de puestos vacantes en el equipo global de Boomi.

Acerca de Boomi Boomi, el líder en integración y automatización inteligente, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para lograr resultados empresariales con más rapidez. Aprovechando las capacidades avanzadas de IA, la Plataforma Empresarial Boomi conecta a la perfección los sistemas y gestiona los flujos de datos con gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integral. Con una cartera de clientes que ya supera las 20 000 empresas en todo el mundo y una red en rápida expansión de más de 800 socios, Boomi revoluciona la forma en que las empresas de todos los tamaños logran la agilidad empresarial y la excelencia operativa. Descubra más en boomi.com.

