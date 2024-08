Boomi publica un manual de estrategias para la adopción eficaz de la IA

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--ago. 6, 2024--

Boomi ™, el líder de integración y automatización inteligente, anunció el lanzamiento de un nuevo informe que lleva el título “ A Playbook for Crafting AI Strategy ” (Un manual para elaborar estrategias de IA), producido en colaboración con MIT Technology Review Insights. Este estudio exhaustivo (que incluye una encuesta global de directivos y altos ejecutivos de datos e incluye entrevistas en profundidad realizadas con líderes empresariales sobre datos e IA) arroja luz sobre el estado actual de la adopción de IA por parte de las empresas, además de ofrecer estrategias procesables para explorar el panorama transformador de la inteligencia artificial.

A medida que las empresas se enfrentan a las ambiciosas predicciones sobre la IA (como la previsión de PwC de que la IA podría aportar la asombrosa cifra de 15,7 billones de dólares al PBI mundial en 2030 1 ), siguen existiendo obstáculos no menores en el camino desde los proyectos piloto hasta la implantación en toda la empresa. Por ejemplo, tan solo el 5,4% de las empresas estadounidenses utilizaron la IA para la elaboración de un producto o servicio en 2024, 2 lo que se traduce en una necesidad acuciante de cambios estratégicos y organizativos para aprovechar la IA de forma eficaz.

Las principales conclusiones del informe destacan las tendencias y desafíos siguientes:

"Durante el último año, las organizaciones han llegado a comprender el poder y el potencial de la IA", comentó Matt McLarty, director de tecnología de Boomi. "Este año, esas organizaciones buscan pasar de pequeños pilotos a un despliegue de IA a escala empresarial".

“A Playbook for Crafting AI Strategy” puede ayudar con los siguientes pasos de un proceso hacia de IA, ofreciendo los siguientes principios como guía:

"El factor más determinante que frena la implantación de la IA es no saber por dónde empezar", explicó Matt McLarty, director de tecnología de Boomi. “En realidad, no es necesario ser un experto en cómo crear IA generativa para obtener valor de esta. A medida que las organizaciones buscan aprovechar el potencial transformador de la IA, nuestro informe sirve como un libro de jugadas crucial y como guía para los líderes empresariales a través de las complejidades de la formulación de estrategias de IA".

