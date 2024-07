Boric critica los "argumentos inverosímiles" de orden de expulsión del personal diplomático de Venezuela

Chile condena "enérgicamente" la orden de Maduro de retirar el personal diplomático de territorio venezolano

MADRID, 30 Jul. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha criticado este lunes los "argumentos inverosímiles" de la orden anunciada por el Gobierno de Venezuela de expulsión del personal diplomático de varios países latinoamericanos a los que acusa de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de este fin de semana.

"El Gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia. En este caso no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas ello no ha sucedido", ha declarado.

Boric ha insistido en que "el respeto a la soberanía del pueblo venezolano y los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado" es "justamente" lo que les "lleva a exigir transparencia". No "subordinaciones, ni cálculos", sino "principios", según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

"Por el bien de los venezolanos de a pie, de toda América Latina, y más allá de las peleas de adjetivos, esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada cumpliendo con la estándares básicos de la democracia", ha agregado, después de subrayar que su gobierno es una alianza entre la izquierda y el centro-izquierda y que defienden de forma "firme" los valores democráticos y el "respeto irrestricto a los Derechos Humanos". El mandatario chileno ha aseverado que este posicionamiento es "por convicción y por aprendizaje" de su "propia historia nacional".

El Ministerio de Exteriores de Chile ha condenado "enérgicamente" la orden de retirar el personal diplomático presente en territorio venezolano y ha calificado la medida de "inédita". "Es preocupante porque es un síntoma más de la difícil situación que se está viviendo en ese país e implica dejar en el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que actualmente viven en Chile", reza un comunicado.

La cartera diplomática ha señalado que "pese" a la "gravedad" de la medida abogará por "el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas en las recientes elecciones": "Chile continuará abogando por que los resultados electorales se conozcan y se respeten, y agotará todas las instancias diplomáticas que avancen en esa dirección", ha aseverado.

Horas antes, el ministro de Exteriores, Alberto van Klaveren, aseguró en una entrevista con CNN Chile que la exigencia de retirar al personal diplomático por no reconocer el cuestionado triunfo de Maduro es característico de un "régimen dictatorial". "Es una decisión lamentable y verdaderamente inédita; no tengo memoria de una medida de estas características y lo que revela es el aislamiento en el que se encuentra en este momento el gobierno venezolano, y es muy llamativa la medida que ha tomado", declaró.

Europa Press