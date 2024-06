Boric dice próximo aumento de tarifas eléctricas en chile es necesario

SANTIAGO, 27 jun (Reuters) - El presidente chileno Gabriel Boric dijo el jueves que un relevante ajuste al alza en las tarifas eléctricas en los próximos meses es necesario debido a la carga que representa en las finanzas públicas.

El mandatario señaló en una entrevista en una radio local que debido al congelamiento de las tarifas desde 2019, tras el estallido social que sacudió al país, se ha acumulado una deuda de 6.500 millones de dólares.

"El ajuste que hay que hacer, que es difícil, es un ajuste necesario porque si no sería irresponsable de nuestra parte. Yo sé que no es popular, sé que es difícil, pero insisto deuda que no se paga sale más cara", afirmó.

"Como Presidente de la República tengo el deber de ser responsable y pensar no la próxima elección sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas", agregó.

El Congreso aprobó en abril una ley de estabilización de tarifas eléctricas para pagar la deuda acumulada con generadoras, que llevará a un primer aumento en julio y que alcanzaría hasta un 60% hacia el 2025.

El Banco Central elevó en mayo las proyecciones de inflación para los próximos meses debido en parte al aumento para clientes regulados, que incrementará en 1,45 puntos porcentuales la variación del indicador de precios acumulada a junio de 2025.

Boric explicó que existe ya un apoyo para 1,5 millones de familias con un subsidio y aseguró que está buscando mecanismos para ampliar la extensión del apoyo a más beneficiarios.

"Vamos a buscar los mejores mecanismos pero creo que también es importante ser muy responsable porque para mí lo más fácil sería decir que se posterguen y que lo pague el próximo gobierno, pero eso finalmente terminaría dañando a los chilenos", señaló. (Reporte de Fabián Andrés Cambero. Editado por Javier Leira)

Reuters