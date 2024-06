Boric exige que Argentina retire paneles solares instalados en territorio chileno

SANTIAGO (AP) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo el lunes que Argentina se ha disculpado por la instalación de parte de una base militar en territorio chileno y exigió que el país vecino retire los paneles solares que afincó en su país “a la brevedad”.

Desde Francia, en el marco de su gira oficial por Europa, explicó que su gobierno tomó conocimiento de que “Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno”, un incidente que viola la frontera entre ambos países y que ha generado malestar en la esfera política y diplomática.

“Recibimos una disculpa por parte de la cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, señaló Boric a periodistas luego de su llegada a la capital francesa.

En abril Argentina inauguró un puesto de vigilancia militar en el Cabo del Espíritu Santo, en Tierra del Fuego, un archipiélago en el extremo sur de América compartido por Chile y Argentina. Sin embargo, la Armada trasandina instaló en el proceso unos paneles solares en territorio chileno, a tres metros de la frontera, lo que fue atribuido a "un error” por el gobierno argentino.

Boric aclaró que el asunto fue abordado en un encuentro con su homólogo argentino Javier Milei durante la Cumbre Global por la Paz, celebrada el fin de semana en la ciudad de Lucerna, en Suiza, y confía en que se solucionará brevemente.

"Se lo comenté al presidente Milei. Me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Con Argentina nos unen muchísimas cosas por lo tanto yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de eso”, dijo.

Agregó que “yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. Insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”, sentenció.

AP