Boris Johnson logra que la Cámara de los Comunes admita a trámite su ley sobre el protocolo de Irlanda

La ex primera ministra Theresa May y otros diputados conservadores han cuestionado la iniciativa

MADRID, 27 Jun. 2022 (Europa Press) -

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha logrado este lunes que la Cámara de los Comunes dé su apoyo por 295 votos contra 221 a tramitar la Ley sobre el Protocolo de Irlanda del Norte que pretende modificar unilateralmente la parte del Brexit pactado con la UE que afecta a Irlanda del Norte.

Ahora el proyecto de ley pasa a la fase de Comisión, donde se estudiará palabra por palabra y se podrán introducir enmiendas para su posterior aprobación.

El debate ha puesto de manifiesto la división dentro del propio Partido Conservador de Johnson, ya que mientras que los denominados 'brexiteers' apoyan la iniciativa, otros diputados consideran que supone una violación del derecho internacional y daña la imagen internacional de Reino Unido.

Junto a May han votado en contra de la iniciativa el ex secretario de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell y el presidente del Comité Selecto sobre Irlanda del Norte, Simon Hoare. "No puedo apoyarlo", ha afirmado May. "Reduce la categoría de Reino Unido a ojos del mundo", ha argumentado.

Mientras, Johnson estaba reunido con varios dirigentes europeos en los Alpes bávaros en el marco de la cumbre del G7. "Podemos aprobarla muy rápidamente, si el Parlamento quiere", ha afirmado Johnson desde Alemania. Sin embargo, la ley podría tardar hasta un año en ser aprobada, sobre todo si se estanca en la Cámara de los Lores.