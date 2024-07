Brasil aprueba tratado de libre comercio con autoridad palestina en señal de apoyo

BRASILIA, 8 jul (Reuters) - Brasil puso en vigor un acuerdo de libre comercio con la Autoridad Palestina que llevaba más de una década esperando su ratificación, en una muestra de apoyo al pueblo palestino.

"El acuerdo es una contribución concreta a un Estado palestino económicamente viable, que pueda vivir en paz y armonía con sus vecinos", declaró el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil en un comunicado.

Agregó que Brasil, que reconoce un Estado palestino y permitió la construcción de una embajada palestina en la capital brasileña en 2010, ratificó el viernes el acuerdo entre el bloque comercial Mercosur de América del Sur y la Autoridad Palestina que había sido firmado en 2011.

Uruguay ha respaldado el acuerdo con la Autoridad Palestina, dijo una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores, añadiendo que había poca resistencia ya que el Mercosur tiene un acuerdo similar con Israel.

No estaba claro si otros miembros del Mercosur seguirían el ejemplo de Brasil. No se espera que lo haga el gobierno derechista del presidente argentino Javier Milei. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El embajador palestino en Brasilia, Ibrahim Al Zeben, calificó la decisión de Brasil de "valiente, solidaria y oportuna".

Es "la forma efectiva de apoyar la paz en Palestina", dijo en un mensaje a Reuters, añadiendo que espera que ayude a que crezca el comercio de los territorios palestinos con Mercosur, actualmente de sólo 32 millones de dólares al año. (Reporte de Anthony Boadle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

