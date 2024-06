Brasil-Costa Rica: Vini, Rodrygo y Endrick buscan reivindicar los galones de la Canarinha

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Con Vinicius Junior, Rodrygo y Endrick al frente de su ataque, Brasil pretende dejar atrás sus amarguras recientes y alzar vuelo en la Copa América.

Una Costa Rica sumida en una completa renovación se presta como presa fácil para que el equipo del nuevo técnico Dorival Júnior libere la ansiedad.

La Canarinha debuta el lunes contra Costa Rica en el partido que cerrará la primera jornada del Grupo D en SoFi Stadium, el feudo en Inglewood donde tienen su hogar los dos equipos de la NFL de Los Ángeles, los Rams y Chargers. Colombia y Paraguay abrirán la llave más temprano en Houston.

Aunque cueste creerlo, Brasil anda de capa caída en las eliminatorias sudamericanos rumbo al Mundial de 2026, situado en un sexto puesto que con lo justo le daría el pase directo. La campeona mundial reinante Argentina marca el paso con 15 puntos, ocho más que la Seleção, después de seis fechas.

Dorival dejó la dirección de Sao Paulo y asumió como seleccionador a comienzos de años tras el fallido interinato de Fernando Diniz.

Después de la eliminación ante Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el plan de la dirigencia brasileño apuntó a seducir a Carlo Ancelotti para suceder a Tite, el timonel a cargo desde 2016. Pero el italiano Ancelotti prefirió seguir al mando del Real Madrid, donde dirige a varias estrellas brasileñas.

En algo poco usual, Diniz alternó funciones como técnico de Fluminense y la selección. Los resultados no fueron positivos. El golpe que le dejó señalado fue la caída 1-0 ante Argentina en el estadio Maracaná en noviembre, la primera vez que Brasil perdió de local por las eliminatorias. El Maracaná fue el mismo escenario en el que la Albiceleste se consagró en la previa edición de la Copa América, con otro 1-0.

Si Dorival quiere revertir la situación y llevarse una décima corona continental, todo debe pasar por la capacidad goleadora de tres atacantes de un Real Madrid que acaba de atrapar su 15ta Copa de Europa.

Uno es Vinicius, quien firmó el segundo tanto en la victoria 2-1 ante el Borussia Dortmund en la reciente final y cuyo nombre suena fuerte como aspirante al Balón de Oro. También están Rodrygo (firmó 17 goles en 51 partidos en todas las competiciones) y Endrick, la perla de 17 años que se incorporará al club merengue tras la Copa América.

Los tres adquieren mayor protagonismo ante la baja por lesión de Neymar, el goleador histórico de Brasil con 79 goles en 127 partidos.

“Es un honor y un placer, espero estar a la altura", señaló Rodrygo, quien lucirá el icónico 10 en su dorsal. "Es una gran responsabilidad y sé que los ojos del mundo van a estar puestos en mí, así que espero hacer las cosas bien. Nada más nos falta un título para demostrar nuestra calidad”.

A su corta edad, Endrick carga mucha responsabilidad encima. Pero ha demostrado su temple y calidad, con tres goles en cinco partidos con la selección, incluyendo en amistosos disputados en templos del fútbol como el Wembley de Londres y el Santiago Bernábeu de Madrid.

No se anticipa que Endrick estará en el once titular frente a Costa Rica. Pero no se desespera al indicar que no necesita “quemar etapas”.

“Espero al tiempo de Dios y del profesor Dorival”, dijo el jugador formado en Palmeiras. “Dorival es un entrenador espectacular. Está haciendo lo mejor para la selección brasileña, no para Endrick, Vini o Rodrygo. Creo que está haciendo lo mejor”.

Con el adiós de los emblemáticos Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, Costa Rica disputará su Copa América y primera desde 2016.

Con el argentino Gustavo Alfaro como nuevo técnico, los ticos se han abocado a una renovación profunda y sobrevivir la fase de grupos se antoja bastante improbable.

Costa Rica tiene el promedio de edad más bajo de las 16 selecciones en el torneo, con una media de 24,7 años. Tres de sus jugadores están dentro de los 10 primeros de menos edad.

Con apenas 18 años y seis meses, el atacante costarrricense Andy Rojas es el tercer jugador más joven de la copa, por detrás del ecuatoriano Kendry Páez (17 años y un mes) y Endrick (17 años y 11 meses).

El SoFi, con capacidad para más de 70.000 espectadores, será escenario de una sucesión de eventos deportivos de magnitud de aquí hasta 2028.

Después de la Copa América, el estadio podrá presumir de albergar el Super Bowl, la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en tres años seguidos. Todo comenzará con el Super Bowl de 2027 (la segunda vez cinco años), siguiendo con la Copa Mundial (un partido de cuartos de final y el debut en casa de Estados Unidos como lo más destacado) y finalmente la cita olímpica de verano (con las ceremonias de apertura y clausura y hasta la natación).

AP