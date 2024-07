Brasileña ferreira aspira al oro olímpico en peso ligero femenino

Por Dani Morera Trettin

SAO PAULO, 10 jul (Reuters) - La trayectoria de Beatriz Ferreira en el boxeo comenzó en el garaje de su familia a los cuatro años.

Ahora, 27 años después de coger los guantes por primera vez, la brasileña, hija del bicampeón brasileño de boxeo Raimundo Oliveira Ferreira, es la favorita para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de peso ligero.

Su padre, que creció en un barrio pobre de Salvador de Bahía (norte de Brasil), transformó el garaje de su casa en un gimnasio improvisado.

"Vaciaba el garaje, ponía un saco de boxeo e invitaba a los niños del barrio a entrenar. Era su forma de mantenernos alejados de las calles", explica a Reuters entre combate y combate en el centro de entrenamiento de la Federación Brasileña de Boxeo.

Persiguiendo sus sueños, se trasladó a Sao Paulo para entrenar con el equipo olímpico.

"No conocía a nadie en Sao Paulo, pero tenía un sueño y el dinero que me había dado el boxeo. Me entrené con el equipo olímpico, y fue una experiencia impagable", cuenta. A pesar de las dificultades económicas persistió incluso cuando se le acabó el dinero. Su dedicación dio sus frutos cuando la invitaron a ser reserva del equipo olímpico.

"Fue un gran honor. Aprendí lo que significa ser una atleta de alto rendimiento", afirma.

Ferreira es cuatro veces campeona de Brasil, la primera brasileña en lograr una medalla de plata en una competición olímpica de boxeo, en Tokio (2020), y dos veces campeona del mundo, en 2019 y 2023.

Reconoce, sin embargo, que aún queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad con el boxeo masculino.

"Se trata de persistencia. Si vives con dudas, nunca sabrás si podrías haberlo conseguido", afirma. "Para mí, ganar un oro olímpico sería la validación definitiva de mi trayectoria". (Reportaje de Dani Morera. Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters