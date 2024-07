Brasileña gol dice que no ha iniciado negociaciones sobre un posible acuerdo de salida del capítulo 11

9 jul (Reuters) - La compañía aérea Gol afirmó el martes que aún no ha iniciado las negociaciones para un posible acuerdo de financiación de su salida del Capítulo 11 de reorganización en Estados Unidos.

En un comunicado al mercado, la compañía aclaró la noticia publicada por el diario Valor Econômico, según la cual una propuesta de combinación de negocios entre Azul y Gol podría ser presentada a un tribunal de Nueva York en el plazo de tres meses. Gol señaló que ya había anunciado que el Grupo Abra estaba en conversaciones con Azul para explorar "oportunidades potenciales" relacionadas con la empresa, y que llevaría a cabo con asesores un proceso competitivo a través del cual evaluaría propuestas de financiación de salida del Capítulo 11 o "transacciones alternativas viables y competitivas".

"La compañía aclara además que el mencionado proceso competitivo aún no se ha iniciado, y no se han iniciado negociaciones con la intención de concluir una transacción por parte de la compañía, con ningún tercero", dijo Gol. También el martes, Azul afirmó que sigue en conversaciones con el Grupo Abra y que, hasta el momento, "no ha habido ninguna definición sobre la implementación de algún negocio o estructura". "Asimismo, hasta la fecha no se ha firmado ni formalizado ningún tipo de acuerdo vinculante o no vinculante en relación con una asociación o combinación de negocios con Gol o sus accionistas mayoritarios, aparte del acuerdo de código compartido que ya ha sido debidamente divulgado", añadió Azul, en referencia a un acuerdo de cooperación comercial anunciado en mayo. (Por Letícia Fucuchima, en São Paulo; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters