Brasileño paquetá, del west ham, imputado por supuestas infracciones de las normas sobre apuestas

LONDRES, 23 mayo (Reuters) - La asociación de fútbol inglesa informó el jueves que presentó cargos contra Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham United, por cuatro presuntas infracciones de las normas sobre apuestas.

El brasileño de 26 años ha sido acusado de buscar deliberadamente ser amonestado durante cuatro partidos de la Premier League en 2022 y 2023.

"Se alega que él (Paquetá) buscó directamente influenciar (...) estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito impropio de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas se beneficien de las apuestas", dijo la FA en un comunicado.

Paquetá, que tiene hasta el 3 de junio para responder a las acusaciones, negó haber cometido delito alguno.

"Estoy extremadamente sorprendido y molesto de que la FA haya decidido acusarme", dijo en un comunicado tanto en Instagram como en X. "Durante nueve meses, he cooperado con cada paso de su investigación y he proporcionado toda la información que he podido".

"Niego todos los cargos en su totalidad y lucharé para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios".

(Reporte de Lori Ewing. Editado en español por Javier Leira)

Reuters