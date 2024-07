Brasileño toledo avanza en surf de juegos olímpicos mientras francesa defay supera lesión

TEAHUPO'O, Tahití, 28 jul (Reuters) - El campeón mundial brasileño Filipe Toledo sobrevivió el domingo a un susto contra el neozelandés Billy Stairmand en la prueba de surf de los Juegos Olímpicos de París, logrando una ola casi perfecta para ganar su choque de segunda ronda, mientras que la francesa Johanne Defay superó una lesión para avanzar.

Las condiciones en el lugar de celebración de Teahupo'o variaron enormemente, con la mañana plagada de lluvia, olas más pequeñas y ráfagas de viento que amenazaban con enviar sombrillas de playa al Pacífico Sur.

Cuando el viento amainó por la tarde, Toledo parecía estar en problemas después de que Stairmand anotara un 8.17 con largas pausas entre olas aumentando la presión.

Pero Toledo se mantuvo firme para pasar por encima de la complicada bola de espuma dentro del tubo y salir con un 9.67 sobre 10 que provocó aplausos de los espectadores.

El australiano Jack Robinson, un maestro del tubo de Teahupo'o desde su adolescencia, también se benefició de la mejora de las condiciones.

Logró la mejor ola del día: un potente tubo de 9.87 para vencer al peruano Lucca Mesinas y retomar su campaña olímpica después de una inesperada derrota en la primera ronda.

"Fue una tarde especial. Simplemente mirando hacia atrás, viendo a todos, viendo el sol brillando y viendo las olas, no había mucho más que hacer. Estaba realmente feliz de estar ahí", dijo Robinson.

Desafío resiliente

Más temprano, la francesa Defay se recuperó de una desagradable derrota para eliminar a la australiana Molly Picklum en las difíciles condiciones de la mañana.

Defay salió sangrando de la cabeza y necesitó una evaluación médica después de una fuerte paliza en el primer asalto el sábado.

"Me pusieron cuatro puntos y me hicieron todas las pruebas para detectar conmociones cerebrales y cosas así. Me obligaron a hacerlo otra vez esta mañana y han dejado claro que no tengo una conmoción cerebral, así que estamos entusiasmados", dijo Defay.

Los surfistas que ganaron las primeras eliminatorias del sábado en un oleaje intenso y un clima tropical glorioso se saltaron la competencia del día y las primeras eliminaciones cara a cara.

Las peculiaridades de la clasificación olímpica han significado enfrentamientos tempranos entre algunas de las mejores surfistas del mundo, con más nombres importantes listos para enfrentarse en la tercera ronda.

Picklum se mostró optimista sobre el sorteo, las condiciones y su derrota.

"Creo que venir y debutar ha sido mi mayor aprendizaje, es algo de lo que quiero ser parte y espero que el surf permanezca (en Juegos Olímpicos) por más años para tener otra oportunidad de potencialmente traer a casa el oro en surf", dijo Picklum.

La china Yang Siqi superó a la peruana Sol Aguirre para avanzar a la tercera ronda, habiendo demostrado su valía en condiciones más grandes durante la primera ronda y en los entrenamientos.

"Nunca sentí miedo, sólo emoción", dijo Yang, que vive en la provincia insular de Hainan pero viene de Sichuan, lejos de la costa.

"Mi ciudad natal está en el interior, por lo que sólo hay montañas, no mar, por lo que el surf es bastante extraño para mi gente allí", agregó. (Reporte de Lincoln Feast en Tahití, editado por Pritha Sarkar, Hugh Lawson y Peter Rutherford. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters