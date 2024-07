Bravos buscan asemejarse al equipo campeón de 2021, con poderío de Soler

MILWAUKEE (AP) — Jorge Soler aportó uno de los momentos más memorables en la historia de los Bravos de Atlanta, con su jonrón monumental de tres carreras, clave en la victoria que aseguró el título de la Serie Mundial de 2021.

A los Bravos les encantaría verlo recrear esa magia, en momentos en que buscan colarse en la postemporada. Y por lo tanto, Atlanta siguió fomentando el reencuentro de varios miembros que obtuvieron ese campeonato.

Soler, de 32 años, bateó primero en el orden y jugó como jardinero derecho el miércoles frente a los Cerveceros de Milwaukee, dos días después de que los Bravos lo readquirieron junto con el relevista Luke Jackson —otro miembro de aquel equipo de 2021— desde los Gigantes de San Francisco, a cambio del relevista Tyler Matzek y del pelotero de cuadro boricua Sabin Ceballos, de ligas menores.

“Sí pensé que algún día volvería probablemente acá”, dijo Soler antes del duelo del martes. “Pero no tan pronto”.

Esta transacción se realizó menos de un mes después de que los Bravos contrataron al jardinero boricua Eddie Rosario, Jugador Más Valioso de la victoria sobre los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El cubano Soler fue el Jugador Más Valioso y Jackson resolvió tres innings y dos tercios de relevo en blanco, en el triunfo de Atlanta sobre los Astros de Houston para conquistar la Serie Mundial.

Alex Anthopoulos, gerente general de los Bravos, siguió con su tradición de pactar grandes adiciones en el periodo de canjes, que caducó el martes. Hace tres años, los Bravos no habían estado encima de la marca de .500 en toda la campaña, pero Anthopoulos obtuvo a Rosario de Cleveland, a Soler de Kansas City y al jardinero Joc Pederson de los Cachorros de Chicago.

Esas adiciones aportaron la energía que llevó al equipo al campeonato. Esta vez, Anthopoulos quería también encender el desempeño de unos Bravos que buscan su séptimo pasaje consecutivo de playoffs, pese a perder al venezolano Ronald Acuña, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de 2023, y al as Spencer Strider, por lesiones que pusieron fin a sus campañas.

Anthopoulos consideró importante que la gerencia enviara un mensaje de apoyo al reforzar la nómina.

“Simplemente estoy agradecido por la oportunidad de estar de regreso y por el hecho de que él me quiere acá”, dijo Soler. “Incluso más. Agradezco simplemente que me hayan dado la oportunidad en 2021. Evidentemente, las cosas no salieron bien para mí en Kansas City, y siento como si ellos me hubieran traído al equipo y me hubieran dado otra oportunidad en la pelota”.

Hace tres años, Soler bateaba para .192 con un OPS de .658 por Kansas City cuando los Bravos lo adquirieron. Con Atlanta, ostentó un .269 con un .358 de embasado, un slugging de .524, 14 jonrones y 33 impulsadas en 55 duelos.

El miércoles, Soler se fue de 3-0 pero Atlanta derrotó 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

AP