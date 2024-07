Bronny james dice que puede lidiar con la presión de jugar con su padre lebron en la nba

Por Rory Carroll

LOS ÁNGELES, 2 jul (Reuters) - Bronny James sabe que hay gente que cree que fue elegido por Los Ángeles Lakers únicamente por el peso de su padre, el gran LeBron James, pero el martes dijo que puede lidiar con la presión añadida de convivir con una leyenda viviente.

Bronny, de 19 años, fue seleccionado en el puesto 55 del Draft de la NBA de la semana pasada tras una temporada en la Universidad del Sur de California (USC) y ahora formará equipo con su padre, el máximo anotador de todos los tiempos de la liga y cuatro veces campeón.

"Seguro que hay una cantidad amplificada de presión", dijo Bronny en su rueda de prensa introductoria el martes antes de su primer entrenamiento con el equipo. "Ya lo he visto en las redes sociales y en Internet, se habla de que quizá no merezca una oportunidad.

"Pero me he enfrentado a cosas así toda mi vida, así que no es nada diferente. Está más amplificado, seguro, pero lo superaré", remarcó.

Dijo que está ansioso por escribir su propia historia y demostrar que es algo más que el hijo mayor de uno de los mejores jugadores de la historia.

"Estoy viviendo al día e intentando que no me importe lo que los demás piensen de mí, porque hay mucha gente que tiene algo que decir", afirmó.

(Reporte de Rory Carroll en Los Ángeles. Editado en español por Javier Leira)

Reuters