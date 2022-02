Buque cisterna iraní atraca en Venezuela

En esta imagen de satélite de Planet Labs PBC, el petrolero iraní Starla se ve cerca de la costa de Barcelona, Venezuela, el domingo 30 de enero de 2022. Un buque cisterna iraní con más de 2 millones de barriles de condensado atracó en un puerto venezolano, según analistas e imágenes satelitales analizadas por The Associated Press. (Planet Labs PBC via AP)