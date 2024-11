Burger King® Japan anuncia el lanzamiento en exclusiva para Japón de la hamburguesa más impactante del mundo, la “Kyoto Whopper®”

Tokio--(business wire)--nov. 1, 2024--

BK Japan Holdings Co. Ltd. (sede: Chiyoda-ku, Tokio; presidente: Kazuhiro Nomura) lanzará una hamburguesa exclusiva para Japón por tiempo limitado, la “KYOTO Whopper ® ”, a partir del viernes 1 de noviembre de 2024. Esta exclusiva hamburguesa ha sido desarrollada conjuntamente con el famoso vendedor de arroz de Kioto, Hachidaime Gihey Co., Ltd. (sede: Shimogyo-ku, Kioto; presidente: Gihey Hashimoto). Esta novedosa versión lleva una hamburguesa de arroz especialmente elaborada y una hamburguesa de ternera 100% a la parrilla, aderezada con una “salsa especial de jengibre al estilo japonés” elaborada con “salsa de soja dashi” infusionada con el umami de cuatro tipos de dashi, y realzada con cuatro especias japonesas.

La colaboración entre Burger King ® Japan y el tradicional vendedor de arroz de Kioto, Hachidaime Gihey, ha dado como resultado la creación de la “KYOTO Whopper ® ”, una hamburguesa que asombrará al mundo. Esta delicia única combina una hamburguesa 100% de vacuno a la parrilla con una innovadora “hamburguesa especial de arroz”, que encarna el compromiso de ambas partes con la tradición, el sabor y la artesanía experta.

La “KYOTO Whopper ® ” presenta una hamburguesa 100% de ternera a la parrilla cubierta con una innovadora “hamburguesa especial de arroz”, elaborada con una mezcla de arroz blanco cosechado en 2024 y Kin no Ibuki (arroz integral) exclusivamente para la “KYOTO Whopper ® ”, junto con lechuga fresca, tomate y cebolla. El toque final se da con una “salsa especial de jengibre al estilo japonés” que consta de “salsa de soja dashi” y contiene el rico umami de cuatro tipos de dashi (bonito, virutas de caballa, setas shiitake y algas) y se infusiona con cuatro especias tradicionales japonesas (guindilla asada, pimienta japonesa, jengibre y piel seca de cítricos.) Esta hamburguesa aúna la tradición, el sabor y la artesanía experta que permiten disfrutar plenamente de la deliciosa combinación de carne y arroz.

Invitamos a todos en Japón, así como a visitantes de todo el mundo, a experimentar la “KYOTO Whopper ® ”, una hamburguesa exclusiva de Japón creada a través de la colaboración entre Burger King ® Japan y el renombrado vendedor de arroz de Kioto, Hachidaime Gihey. ¡Una hamburguesa sorprenderá al mundo entero!

Resumen del producto Nombre del producto: KYOTO Whopper ® Fecha de lanzamiento: viernes 1 de noviembre de 2024 Precio: ¥ 990 A la carta, ¥ 1290 Menú *Solo disponible en restaurantes Burger King de Japón.

