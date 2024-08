Calvin Klein Fragrances presenta CK One Essence

Nueva york--(business wire)--ago. 1, 2024--

Calvin Klein, Inc., parte de PVH Corp. [NYSE: PVH], y Calvin Klein Fragrances, una división de Coty Inc. [NYSE: COTY], lanzan en el día de hoy CK One Essence, una versión premium intensificada de la icónica fragancia original que representa una audaz incorporación a la cartera de fragancias CK One. Lanzada 30 años después de la presentación del CK One original, el nuevo CK One Essence rinde homenaje al ADN olfativo de la fragancia original y celebra su legado cultural para reafirmar la evolución de una fragancia revolucionaria en la década de 1990 a un nuevo ícono para una nueva era.

Calvin Klein Fragrances Introduces CK One Essence (Photo: Business Wire)

Esta es la nueva intensidad: explosiva, energética, cautivante.

Para aportar nuevas emociones al espíritu original de CK One, Calvin Klein convocó nuevamente al maestro perfumista Alberto Morillas de dms-firmenich, el perfumista responsable de la icónica fragancia CK One original, para que formule una iteración fresca. Amplificada con el doble de concentración que la eau de toilette original para una frescura duradera y potente, CK One Essence moderniza las audaces notas de la esencia original para crear un nuevo símbolo olfativo de unidad atemporal.

Las notas de salida presentan la fragancia con sus facetas más brillantes y tonalidades frutales de vibrante bergamota italiana, abastecida responsablemente de una granja familiar en Calabria, y naranja sanguina. La esencia tiene un perfil energizante y explosivo desde el primer pulverizado.

Las notas de corazón son una selección curada de alta calidad de tés, entre ellos té verde orgánico, que revigoriza y aporta una frescura moderna.

Para las notas de fondo, Morillas recurrió a una almizcle específico obtenido de la industria del papel que aporta una calidez rica y sensual, complementada por una amaderada armonía de sándalo cremoso.

El esencia resultante es fresca, pura y sensual en partes iguales, el uniforme de todos los días para una nueva generación.

Para el debut de CK One Essence, Calvin Klein se asoció con el visionario creador Alasdair McLellan para presentar un elenco empoderado por su individualidad y unido por el espíritu rebelde que está en el corazón de la franquicia CK One. Con el objetivo de canalizar el retrato en blanco y negro icónico de la marca, la campaña muestra al elenco moviéndose de forma dinámica y armoniosa, en contraste y con total energía al compás de los hímnicos sintetizadores de “Blue Monday” de New Order. La composición visual resultante destaca la sensualidad, la unidad y el carácter intrínseco del legado de CK One, además de celebrar a una generación que se siente en armonía a nivel individual y grupal.

Basado en la simpleza del frasco con tapón a rosca superior del CK One original, tanto la botella como el envase secundario fueron rediseñados con acabados premium y ecológicamente preferibles. La botella posee una bomba extraíble y un acabado metálico traslúcido que revela el perfume en su interior. El cartón metálico secundario destaca la naturaleza lujosa de los ingredientes de la nueva fragancia.

CK One Essence de Calvin Klein estará disponible a partir del 1 de agosto de 2024.

Presentaciones del producto: 1,7 FL OZ 50 ml 3,4 FL OZ 100 ml 6,7 FL OZ 200 ml (abril de 2025)

CK One, la primera fragancia con perspectiva de género del mundo, personificó el minimalismo moderno que constituía el núcleo del ethos de marca de Calvin Klein cuando se presentó hace 30 años.

Lanzada en Tower Records en 1994, la fragancia CK One original capturó el espíritu de época con una esencia audaz, desafiante y antiperfume que canalizó música, moda y cultura pop en una botella. La revolucionaria campaña del producto significó un cambio abrupto en los rostros de la cartelería, para dar paso a renegados sin pasado profesional, modelos exóticas y amantes jóvenes reales. Con su actitud pionera y carácter universal, CK One fue el primero de su clase: una fragancia para todos.

CRÉDITOS: Perfumista: Alberto Morillas, maestro perfumista Fotógrafo de la campaña: Alasdair McLellan

REDES SOCIALES: @calvinklein

Acerca de Calvin Klein:

Calvin Klein es una de las marcas de moda y estilo de vida líderes a nivel mundial, con una historia de ideales audaces e inconformistas que están presentes en todo lo que hacemos. Fundada en 1968 en Nueva York, la estética minimalista y sensual de la marca la impronta de nuestra enfoque hacia la comunicación y el diseño de productos para crear un lienzo que ofrece posibilidades para una autoexpresión sin límites. Las marcas de Calvin Klein ( CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear y Calvin Klein Performance) están conectadas por la intención y el objetivo de elevar los aspectos esenciales de la vida diaria a un estatus icónico global. Cada una de estas marcas tiene una identidad marcada y una posición en el sector minorista, lo que nos permite comercializar una gama de producto con un atractivo universal a consumidores nacionales e internacionales que poseen distintas necesidades. Nuestros productos están respaldados por un diseño responsable, una fabricación de alta calidad y la eliminación de detalles superfluos. Nos esforzamos por lograr productos únicos y dimensionales que puedan usarse bien de manera continua y sigan siendo relevantes temporada tras temporada. Las ventas minoristas globales de productos Calvin Klein fueron de aproximadamente 9000 millones de dólares en 2023.

Calvin Klein sigue solidificando su posición como innovador en plataformas digitales emergentes y campañas de marketing modernas. PVH adquirió Calvin Klein en 2003 y continúa supervisando un enfoque específico para hacer crecer la relevancia, la presencia y el crecimiento a largo plazo de la marca a nivel mundial.

Acerca de COTY Inc.

Coty es una de las empresas de belleza más grandes del mundo, con una cartera icónica de marcas en los sectores de fragancias, cosméticos de color y cuidado de la piel y el cuerpo. Coty es el líder mundial en fragancias y el número tres en cosméticos de color. Los productos de Coty se venden en más de 150 países, y sus marcas han asumido el compromiso de apoyar distintas causas sociales, además de tratar de minimizar su impacto en el medioambiente. Para obtener más información sobre Coty Inc., visite www.coty.com.

