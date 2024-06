Canapino se toma licencia de IndyCar. El argentino negó abuso en línea de sus aficionados a rival

ELKHART LAKE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El argentino Agustín Canapino se tomará una licencia de la IndyCar después de que negó que su rival Théo Pourchaire recibió amenazas de muerte de parte de seguidores de Canapino sobre un incidente en la pista que involucró a los dos pilotos.

Canpino no competirá este fin de semana en el circuito Road America en Wisconsin y Juncos Hollinger Racing lo reemplazará con el novato Nolan Siegel.

“El abuso en línea es inaceptable y necesitamos asegurarnos de que nuestros pilotos estén preparados tanto mental como físicamente cuando se suben al auto”, dijo el dueño de Juncos Hollinger Racing Brad Hollinger en un comunicado. “Estamos tristes por los acontecimientos que llevaron a este punto".

Esta decisión fue tomada un día después de que Arrow McLaren Racing terminó su relación técnica y de mercadeo con JHR debido a este asunto. Pourchaire es el reinante campeón de la F2 y recientemente fue contratado por McLaren.

JHR no dijo cuánto tiempo Canapino estará fuera.

Pourchaire y Canapino tuvieron contacto en el reinicio de la carrera del domingo en Detroit y que llevó a una evitable penalización por contacto para el francés de 20 años. Posteriormente Pourchaire dijo que recibió amenazas de muerte de parte de seguidores de Canapino y que el argentino negó diciendo que no había pruebas.

Arrow McLaren y Juncos Hollinger publicaron un comunicado en conjunto el lunes diciendo que “no tolerarán ninguna forma de abuso y discriminación. Aquellos que participen en dichas acciones no son bienvenidos en nuestra comunidad en línea”.

Pourchaire aseguró el lunes que recibió mensajes amenazantes en las redes sociales tras Detroit.

Canapino, de 34 años, difundió un comunicado en el que señaló que “por supuesto que estoy en contra del abuso y hate (odio)”. Pero puso en entredicho que sus seguidos amenazaron de muerte a Pourchaire.

“Los argentinos somos pasionales y eufóricos, pero no por eso nos tienen que acusar de algo que no somos, por lo que niego rotundamente que nos generalicen y pongan a todos en un lugar que no merecemos”, señaló

“No vi todavía una sola amenaza de muerte a quienes acusaron de recibirlas, desde el año pasado hasta hoy. Nadie que esté en su sano juicio haría eso, es una barbaridad que se acuse de esto con tanta liviandad y no lo voy a volver a permitir”, añadió.

El comunicado de Canapino también pareció ofrecer consejos a Pourchaire sobre cómo líder con las críticas online.

“Recibí y recibo constantemente abuso y hate (odio), aprendí a convivir con ello hace años como le pasa muchísimas personas y elijo ignorarlos, no hay nada más triste y miserable que esconderse atrás de una red social para insultar", dijo.

