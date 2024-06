Canciller scholz dice que la unión europea no está para financiar gastos de defensa y armamento

BRUSELAS, 27 jun (Reuters) - La Unión Europea no debe participar en la financiación de la compra de armamento ni en los presupuestos nacionales de defensa, sino que debe centrar sus esfuerzos en fomentar una mejor coordinación industrial de la defensa, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz. En su intervención tras la cumbre de líderes europeos en la que la mejora de la postura defensiva del continente fue uno de los temas principales, Scholz dijo que los tratados que sustentan el club de 27 naciones no permiten tales actividades. "¿Quiero aceptar que los bonos soberanos, los eurobonos, se utilicen para financiar armamento? ¿Quiero proponer que el presupuesto de la UE se utilice para refinanciar los presupuestos nacionales de defensa? No. ¿Quiero que cooperemos mejor en defensa? Sí, en la OTAN, pero también con el apoyo de la UE a la industria y la investigación". (Reportaje de Thomas Escritt; Editado en español por Héctor Espinoza)

