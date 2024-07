candidatos franceses retiran sus candidaturas en intento de bloquear a la extrema derecha

(Actualiza con detalles)

Por Sudip Kar-Gupta y Dominique Vidalon

PARÍS, 2 jul (Reuters) - Los opositores de Reagrupamiento Nacional (RN) intensificaron el martes su intento de impedir que el partido de extrema derecha francés llegue al poder, cuando más candidatos afirmaron que se retirarían de la segunda vuelta electoral de este fin de semana para evitar dividir el voto contrario al grupo.

Más de 200 candidatos han confirmado que no se presentarán a la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas, de 577 escaños, según las estimaciones de los medios de comunicación locales.

El RN de Marine Le Pen salió muy favorecido en la primera vuelta del domingo, después de que la apuesta del presidente Emmanuel Macron por unas elecciones anticipadas fracasara, dejando a su formación centrista en un humilde tercer puesto, por detrás de una alianza de izquierdas formada a toda prisa.

Pero incluso antes de las maniobras de las últimas 24 horas para crear un "frente republicano" que bloqueara al partido antiinmigración y euroescéptico, no estaba nada claro que RN pudiera obtener los 289 escaños necesarios para una mayoría.

Según los cálculos de los encuestadores, RN podría obtener entre 250 y 300 escaños. Pero eso fue antes de las retiradas tácticas y los llamamientos interpartidistas para que los votantes apoyaran al candidato mejor situado para derrotar al rival local del RN.

"El partido no ha terminado", dijo a France 2 la alcaldesa socialista de París, Anne Hidalgo. "Debemos movilizar todas nuestras fuerzas".

Los mercados financieros subieron el lunes por el alivio de que la extrema derecha no hubiera obtenido mejores resultados, pero la reacción se ha visto atenuada por el hecho de que una Asamblea sin una mayoría clara también supondría un riesgo hacia la parálisis política durante el resto de la presidencia de Macron hasta 2027.

Frente republicano

Hubo confusión inicial sobre si los aliados de Macron se retirarían en las contiendas locales en favor de candidatos rivales mejor situados si procedían del partido de izquierdas LFI, de Jean-Luc Mélenchon.

Sin embargo, Macron dijo el lunes en una reunión a puerta cerrada de ministros en el Palacio del Elíseo que la máxima prioridad era bloquear la llegada del RN al poder y que los candidatos de LFI podrían ser respaldados si fuera necesario.

El "frente republicano" ya ha funcionado en otras ocasiones, como en 2002, cuando votantes de todas las tendencias apoyaron abrumadoramente a Jacques Chirac para derrotar al padre de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en una contienda presidencial.

Sin embargo, hoy en día no es seguro que los votantes estén dispuestos a seguir las orientaciones de los líderes políticos sobre dónde depositar su voto, mientras que los esfuerzos de Marine Le Pen por suavizar la imagen de su partido lo han convertido en menos paria para millones de personas.

Le Pen repitió el martes su afirmación de que RN no intentaría formar gobierno si ella y sus aliados no tuvieran una mayoría viable en el Parlamento, pero añadió que eso también podría incluir la búsqueda de aliados si la propia RN no alcanzaba los 289 escaños.

"No podemos aceptar formar gobierno si no podemos actuar. Sería la peor de las traiciones a nuestros electores", declaró a la radio France Inter.

En un anticipo del ambiente agrio que prevalecería en caso de una "cohabitación" de poder compartido entre Macron y un Gobierno liderado por el RN, Le Pen se refirió a las especulaciones de los medios de comunicación de que estaba planeando hacer nombramientos clave en el sector público con el objetivo de impedir que el RN aplicara sus políticas.

Aunque no dijo tener pruebas de ello, Le Pen afirmó que cualquier medida de este tipo equivaldría a un "golpe administrativo".

En un comunicado, la oficina de Macron se limitó a decir que los debates sobre tales nombramientos se habían celebrado en reuniones semanales del gabinete durante 66 años y que no había planes para cambiar ese acuerdo.

(Información de Sudip Kar-Gupta y Dominique Vidalon; información adicional de Mark John; editado en español por Mireia Merino y Héctor Espinoza)

