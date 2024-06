Capitán neerlandés van dijk dice que entiende las críticas a su selección en la eurocopa

WOLFSBURGO, Alemania, 24 jun (Reuters) - El capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, dijo que entiende las críticas a su equipo en la Eurocopa a pesar de que el elenco naranja sumó cuatro puntos de seis posibles en el Grupo D del torneo continental.

Países Bajos venció 2-1 a Polonia en su debut y luego empató 0-0 con Francia.

"Contra Polonia jugamos bien durante 60 minutos y creamos muchas ocasiones", declaró Van Dijk a periodistas. "Pero también estuvimos bajo presión. Contra Francia fuimos más compactos como equipo".

"Mantener la portería a cero contra los subcampeones del mundo es bueno. Pero en la posesión del balón estuvimos muy mal", agregó.

Tras el partido contra Francia, la selección fue objeto de críticas por parte de la prensa, pero Van Dijk se mostró tranquilo.

"Todo el mundo puede tener su propia opinión, está bien", añadió. "No me molesta, forma parte del fútbol. Si me molestara, tendría una vida muy desagradable".

"Las expectativas son altas, también entre nosotros. Tenemos un buen equipo. Queremos demostrarlo en los grandes partidos. Después del partido contra Francia, los jugadores nos dijimos claramente lo que tenemos que mejorar".

"Podemos y debemos hacerlo mejor que contra Francia. Todavía podemos progresar en esta Eurocopa", agregó.

Países Bajos, que tiene casi asegurado el pase a octavos de final, completa su participación en la fase de grupos el martes contra Austria. (Reporte de Mark Gleeson; Editado en español por Javier Leira)

Reuters