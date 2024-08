"Cara a cara con el obelisco": el BMX visto por el fotógrafo de AFP Jeff Pachoud en los JJ OO

Sus fotos de los campeones de BMX en freestyle volando delante del obelisco de la Plaza de la Concordia, entre ellos el campeón argentino José 'Maligno' Torres, han dado la vuelta al mundo. Un escenario de ensueño, una posición estudiada y un poco de suerte componen la receta del fotógrafo de AFP Jeff Pachoud en estos Juegos Olímpicos de París-2024.

"Tengo una posición realmente privilegiada, de hecho no se me pide seguir la competición, es decir, la evolución de los puntos, quien gana, etc", explica este reportero de 40 años, premiado en varias ocasiones por sus fotografías deportivas.

Esta despreocupación sobre el resultado le otorga "un gran lujo" en la cobertura de sus cuartos Juegos, el de poder tomar su tiempo: "poder cubrir los Juegos de esta manera lo cambia todo".

- "Una mirada diferente" -

Lejos de los elementos obligatorios impuestos a fotoperiodistas enviados a las competiciones deportivas, la misión actual de Pachoud consiste en elegir aquellos deportes que le interesan para aportar "una mirada un poco diferente" de lo que se espera habitualmente de un fotoperiodista deportivo que esté encargado de cubrir una competición.

"Quiere decir que me puedo concentrar en una cosa mientras espero a lograr hacer esa foto", destaca este amante de la montaña, que dirige desde hace dos años la oficina regional de fotografía de Auvernia-Ródano-Alpes, desde la oficina de la AFP en Lyon.

El 29 de julio, Pachoud se dirigió a la competición de skateboard en la Plaza de la Concordia, en un parque urbano habilitado por la organización, que está decidida a hacer brillar tanto la competición como la arquitectura emblemática de París.

La mirada del fotógrafo se dirige rápidamente al entrenamiento de BMX, que tiene lugar cerca.

"Cuando cubrimos los entrenamientos, somos mucho más libres en la manera de trabajar: los puestos son menos fijos, puedes 'pasearte' un poco", explica el fotógrafo.

Rápidamente visualiza la posibilidad de una perspectiva "cara a cara con el obelisco", analiza la trayectoria de los deportistas que ejercitan, se coloca y espera.

"También hay mucha parte de suerte que depende de la actuación del deportista. Y aquí, hace falta que las dos ruedas estén alineadas con el obelisco", analiza.

"No he hecho clic, hago una ráfaga y en esta hay una imagen con esa impresión visual un poco sorprendente", continúa.

- Desafiando la gravedad -

En la imagen, el argentino José Torres Gil se alza con su bicicleta, y gracias a la perspectiva parece estar desafiando la gravedad sobre uno de los flancos del monolito esculpido. Dos días más tarde, 'Maligno' se hizo con el oro olímpico.

En otra de las fotos más compartidas de Pachoud, el brasileño Gustavo Batista de Oliveira está en mitad de un salto durante su calentamiento antes de la clasificación. Con la cabeza del revés, parece besar la Torre Eiffel.

Para esa imagen, Jeff Pachoud salió del parque urbano.

"Desde el exterior se veía mejor la Torre Eiffel. Me fijé que cada vez que los deportistas tomaban un trampolín en la sede pasaban por encima. Pero no soy el único", sonríe. Un pequeño grupo se formó rápidamente para aprovechar ese punto de vista excepcional.

El skateboard y el BMX, recientes añadidos a los Juegos, son especialmente "espectaculares", destaca el fotógrafo.

"Por eso tiendo a dirigirme a ese estilo de deportes, incluso si hoy estoy en el tenis de mesa, que estoy intentando mirar de otra manera para hacer una buena foto".

