Carlos Alcaraz: "Ayuda saber que estamos jugando por España"

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que le ayuda saber que compite "representando" a España para "dejarlo todo" en la pista, igual que el apoyo que está recibiendo en las instalaciones de Roland Garros, después de meterse este jueves en semifinales de los Juegos Olímpicos de Paris 20224.

"Hemos intentado estar ahí todo el rato, luchar cada punto, subir la adrenalina, la intensidad, y ayuda saber que estamos jugando por España, representando nuestra bandera, eso ayuda a dejarlo todo un poco más en la pista", dijo en zona mixta después de su triunfo ante el estadounidense Tommy Paul por 6-3 y 7-6(7).

Alcaraz reconoció que están siendo unos días intensos, pero los Juegos son "cada cuatro años". "Es lo que hay. Individual, dobles, con un día de descanso. Es cada cuatro años, hay que luchar, dejar todo lo que tienes dentro en cada partido. Intentar hacerlo todo perfecto fuera de pista para recuperar y sentirte bien. Es lo que estamos intentando hacer", afirmó el debutante olímpico, antes de referirse además a la eliminación del dobles con Rafa Nadal.

"Fue un momento difícil por la derrota, teníamos ilusión por seguir jugando juntos e ilusionando a España. Fue difícil aceptarlo. Acabamos tarde, me costó dormir y no pude descansar lo que hubiese querido. Somos tenistas, estamos acostumbrados. Hoy jugar a las 14.00 no ayuda mucho", confesó.

Por otro lado, Alcaraz se mostró consciente de que está a un paso de las medallas olímpicas en París. "Se ha abierto la puerta, vamos a intentar jugar un gran tenis mañana en las semifinales. Es una bonita historia, un bonito sentimiento si conseguimos medalla. Intentamos no pensar en ello. El apoyo es maravilloso. En los momentos de bajón el público ayuda mucho a que me venga arriba", afirmó.

Además, el tenista murciano agradeció la presencia de la reina Letizia en su partido. "Sí. Es increíble tener la presencia de la reina, que venga a animar. Le agradezco mucho que haya podido venir, nosotros pelearemos esa medalla por el país", terminó.

Europa Press