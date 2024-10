Casa blanca: irán no debería responder a las represalias de israel

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - Irán no debería responder a las represalias de Israel pero si lo hace, Estados Unidos apoyará a Israel, dijo el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

"Irán no debería responder a las represalias de Israel. No debería hacerlo... Si lo hace, apoyaremos a Israel en su defensa, pero ellos no deberían hacerlo", dijo en una conferencia de prensa. (Reporte de Andrea Shalal y Doina Chiacu; editado por Jonathan Oatis. Editado en español por Natalia Ramos)

