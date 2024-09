Casi el 60% de las mayores firmas del mundo prometen la neutralidad de carbono, pero los expertos desconfían

Cerca del 60% de las mayores empresas bursátiles del mundo prometieron tomar medidas para alcanzar la neutralidad de carbono, una cifra en aumento pero que no garantiza que tengan un plan serio para lograrlo, informó el lunes la ONG Net Zero Tracker.

En 2023, poco menos de la mitad de las 1.977 firmas que cotizan en bolsa habían asumido dicho compromiso, según el informe precedente de este consorcio de investigación, que se presenta como independiente y reúne a Data-Driven EnviroLab, The Energy & Climate Intelligence Unit y NewClimate Institute et Oxford Net Zero.

"Este año, la cifra sigue aumentando", sobre todo en las compañías con sede en Asia (de 118 a 184 en Japon, de 27 a 48 en China, de 22 en 41 en Corea del Sur), dijo por videoconferencia Takeshi Kuramochi, analista del NewClimate Institute.

Sin embargo, subrayó que "todavía hay muchas que no se comprometieron" con la descarbonización.

"Hay problemas sustanciales y las empresas tienen aún mucho margen de mejora", concluyó.

Actualmente, la mayoría de las firmas que prometen ser neutras en carbono, o serlo antes de 2050, siguen en realidad emitiendo gases de efecto invernadero y utilizan compensaciones para reducir su huella de CO2 a cero, por ejemplo financiando la reforestación.

No obstante, numerosos estudios científicos demostraron que este sistema de compensaciones está lejos de cumplir sus objetivos y es incluso engañoso o fraudulento.

Solo el 5% de las compañías (4% en 2023) cumplen los ocho criterios evaluados por Net Zero Tracker, entre ellos, algunos de los incluidos por expertos de Naciones Unidas como fijar objetivos precisos, incluir gases de efecto invernadero distintos al CO2 o priorizar la reducción de emisiones frente a la compensación.

"Se han hecho progresos, ¡pero necesitamos muchos más! Tenemos que ser más ambiciosos", insistió Catherine McKenna, presidenta del grupo de expertos de la ONU sobre compromisos "cero neto".

