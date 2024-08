Caso sospechoso de viruela símica en aeropuerto brasileño podría ser varicela: hospital de sao paulo

SAO PAULO, 26 ago (Reuters) - Un caso sospechoso de viruela símica –también conocida como "mpox"– en un pasajero en el principal aeropuerto internacional de Brasil, probablemente se trate de varicela, dijo el lunes un hospital de Sao Paulo, mientras las autoridades sanitarias permanecen en alerta ante una nueva variante de viruela símica que ha causado preocupación mundial.

El hospital estatal de enfermedades infecciosa Emílio Ribas dijo que la varicela era la principal hipótesis para el caso reportado, y que las pruebas de laboratorio deberían confirmar la dolencia del paciente en los próximos días. El regulador brasileño de salud y sanidad, Anvisa, dijo anteriormente que un pasajero, que había estado en una zona del aeropuerto de Sao Paulo acordonada para personas que esperan solicitar el estatus de refugiado, presentaba "signos y síntomas compatibles con la viruela símica". La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este mes a la viruela símica como emergencia de salud pública mundial por segunda vez en dos años, debido a la rápida propagación de una nueva variante del virus en África. El Ministerio de Sanidad de Brasil dijo que este año se habían notificado en el país más de 700 casos confirmados o probables de "mpox", aunque ninguno de ellos era de la nueva variante.

Ni Anvisa, que dijo que no se habían encontrado otros casos sospechosos en el aeropuerto, ni Emílio Ribas dieron detalles sobre si el posible caso podría ser de la nueva variante. Aunque no informó de dónde había viajado el pasajero, ni de su país de origen, Emílio Ribas dijo en un comunicado que la persona no procedía de zonas endémicas de viruela símica. Más de 650 inmigrantes sin visado, sobre todo de India, Nepal y Vietnam, esperaban para entrar en Brasil por el aeropuerto de Guarulhos desde el viernes, según un portavoz de la defensoría pública, que denunció la violación de los derechos humanos de los inmigrantes y el deterioro de su salud. La semana pasada, Brasil anunció que endurecería las normas de entrada para frenar el flujo de extranjeros que utilizan Brasil como escala para llegar a Estados Unidos y Canadá. (Reportaje de Andre Romani; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters