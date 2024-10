Cate blanchett y alfonso cuarón se unen para la serie de televisión "disclaimer" de apple tv

Por Hanna Rantala

LONDRES, 8 oct (Reuters) - Alfonso Cuarón y Cate Blanchett, ambos ganadores de un Óscar, dicen que su nueva serie de televisión, "Disclaimer", se teje en torno a personajes que desafían al público a mantener sus juicios en suspenso.

El thriller psicológico de siete capítulos está basado en la novela homónima de Renee Knight de 2015 y ha sido creado, escrito, dirigido y producido por Cuarón, director de "Gravity" y "Roma".

Los espectadores conocen al personaje de Blanchett, Catherine Ravenscroft, una respetada documentalista, en un momento de crisis, cuando recibe un libro que detalla oscuros secretos de su pasado.

Catherine sigue la pista del autor de la novela, el profesor jubilado Stephen, interpretado por Kevin Kline, y descubre que está empeñado en compartir su historia y su verdad con el mundo, con efectos potencialmente ruinosos para su reputación y sus relaciones.

La retorcida historia, que tiene también en el reparto a Sacha Baron Cohen como el marido de Catherine, Lesley Manville como la difunta esposa de Stephen, Louis Partridge como el hijo de ambos y Melissa George como la joven Catherine, combina narraciones y líneas temporales.

"En cierto modo (mi personaje) es un vaso de agua, parece relativamente pasiva", dice Blanchett.

"Me di cuenta de que había muchas cosas a las que me enfrentaba desde la primera lectura del guión. Tuve un juicio profundo de los personajes que me impactó bastante", dijo.

La oportunidad de explorar y yuxtaponer las distintas narrativas fue lo que impulsó a Cuarón a adaptar la novela de Knight.

"Me intrigaba lo que ocurría internamente con cada uno de estos personajes y cómo eso creaba una interpretación completamente libre de todo", dijo Cuarón.

Además de asumir el papel protagonista, Blanchett se embarcó en el proyecto como productora ejecutiva e interrogó a Cuarón sobre las motivaciones de los personajes y los detalles de la trama.

"La participación de Cate fue lo que desencadenó todas las preguntas importantes. Provocó la reescritura de todo el guión", dijo Cuarón.

"Sus pulgares deben de ser muy atléticos", dijo refiriéndose a Blanchett. "¡Nunca había recibido tantos mensajes de texto!"

"Disclaimer" comienza a emitirse en Apple TV+ el 11 de octubre. (Reporte de Hanna Rantala Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters