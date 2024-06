Centrocampista uruguayo bentancur está listo para dar lo mejor en la copa américa

26 jun (Reuters) - El centrocampista Rodrigo Bentancur se declaró feliz de desempeñar el papel que le pida el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, ya sea como titular o como suplente, en el partido del jueves contra Bolivia en la Copa América.

El jugador del Tottenham Hotspur, que el martes cumplió 27 años, fue suplente el domingo en la victoria 3-1 ante Panamá.

"Me siento espectacular. Volver a formar parte de la selección, vivir otra Copa América, es un privilegio. Tenemos un equipo increíble, hay una competencia muy buena y sana entre nosotros", declaró Bentancur el miércoles en rueda de prensa.

"Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, uno viene a la selección a dar lo mejor de sí, no importa dónde juegue. El otro día salí desde el banquillo en los últimos minutos y disfruté mucho. Y ahora sigo con la misma mentalidad de aportar mi granito de arena donde pueda y dar lo mejor de mí".

Bielsa dijo a periodistas que aún no había decidido su alineación titular, afirmando que no había cansancio en la plantilla.

"No he notado ninguna situación particular que determine la alineación. Quiero que sean las cualidades de los jugadores las que determinen quién es protagonista o quién renuncia al protagonismo", dijo el entrenador argentino.

También comentó por qué el máximo goleador de la historia de Uruguay, Luis Suárez, se había quedado fuera del partido contra Panamá: "El hecho de que no haya jugado no es motivo de polémica, discusión o queja".

"El argumento para la inclusión de un jugador no es el resultado, sino el rendimiento del jugador al que podría sustituir y la necesidad de que el jugador responda a las características que exige el juego".

Bentancur también habló de la importancia de Suárez para el equipo, esté o no en el campo.

"Siempre transmite (su sabiduría). No sólo a mí, sino a todo el equipo. Con la historia que tiene y el referente que es, es un privilegio tenerlo como compañero. Nos ha ayudado mucho y es fundamental", señaló (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México; Editado en español por Javier Leira)

Reuters