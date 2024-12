Ceo de vw se enfrenta a los trabajadores mientras se agrava conflicto por cierres y salarios

FRÁNCFORT, 4 dic (Reuters) - El presidente ejecutivo de Volkswagen y la líder sindical de los trabajadores se enfrentaron el miércoles durante una reunión en la que la dirección presionó para realizar importantes recortes frente a la amenaza de más huelgas mientras los cierres de plantas sigan formando parte de las negociaciones salariales.

La reunión, a la que asistieron unos 20.000 trabajadores de la planta principal de Volkswagen en Wolfsburgo, también contó con la presencia del ministro del Trabajo, Hubertus Heil, y se produce menos de una semana antes de que ambas partes se reúnan para una cuarta ronda de negociaciones el 9 de diciembre.

Volkswagen insiste en que los cierres de plantas y los recortes salariales son necesarios en Alemania para responder a la competencia china, algo que los trabajadores consideran líneas rojas, al tiempo que amenazan con nuevas huelgas tras una primera ronda de paros a principios de esta semana.

"La situación actual es grave. Nuevos competidores están entrando en el mercado con una fuerza sin precedentes. La presión sobre los precios es inmensa", afirmó Oliver Blume, presidente ejecutivo del Grupo Volkswagen.

Según dijo, el grupo tiene que recuperar terreno en China, su mayor mercado y un contribuyente estable de beneficios hasta hace poco, añadiendo que los costos laborales en Alemania son demasiado altos para competir.

"Por tanto, tenemos que tomar medidas urgentes para asegurar el futuro de Volkswagen. Nuestros planes para ello están sobre la mesa", agregó.

Daniela Cavallo, que dirige el consejo laboral de Volkswagen y ha criticado repetidas veces a Blume por no implicarse lo suficiente en el conflicto, dijo que todas las partes, incluidos la dirección y los accionistas, tiene que hacer sacrificios. Asimismo, indicó que los sindicatos siguen comprometidos a intentar llegar a un acuerdo antes de Navidad.

"Eso implicará compromisos. También concesiones. Cosas que no te gustan y que a veces te perjudican de un modo u otro, pero eso tiene que aplicarse a todas las partes", comentó. "Si no, no es un compromiso".

(Reporte de Christoph Steitz; editado en español por Carlos Serrano)

