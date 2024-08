Ceres confirma que Denso será su socio de licencia

HORSHAM, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--ago. 6, 2024--

Ceres Power Holdings plc (CWR.L), empresa líder en el desarrollo de tecnología de energías limpias, y Denso Corporation ("Denso"), fabricante mundial de equipos originales, ofrecen hoy más información sobre un acuerdo de licencia a largo plazo para la fabricación de celdas electrolíticas de óxido sólido patentadas por Ceres y destinadas a aplicaciones de hidrógeno. De este modo, se proporcionan detalles adicionales al anuncio previo realizado el 22 de julio de 2024 destacando los términos de este acuerdo.

Denso, con sede en Kariya (Japón), es una empresa incluida en la lista Fortune 500 que emplea a más de 160 000 personas en 35 países y regiones de todo el mundo. Su objetivo es aprovechar la experiencia en control de sistemas y gestión térmica que ha acumulado en el desarrollo de sistemas de automoción para desarrollar tecnología en los campos de la producción de hidrógeno. Gracias a esta asociación, Denso tendrá capacidad de producir bajo licencia las generaciones actuales y futuras de la tecnología de pilas de Ceres, en consonancia con su objetivo de establecer una cadena de suministro de hidrógeno.

Phil Caldwell, director ejecutivo de Ceres, comentó: "Me complace anunciar nuestra reciente asociación con Denso. Se basa en la estrategia de Ceres de colaborar con socios líderes en la fabricación de grandes volúmenes, situados en regiones donde la transición energética tiene un fuerte impulso”.

Como pionero de la industria del hidrógeno a nivel mundial, Japón pretende generar inversiones en este sector por valor de 15 billones de yenes en los próximos 15 años, con especial referencia a los sectores difíciles de abandonar, como el acero, el amoníaco y la producción de combustibles sintéticos, para los que la tecnología de óxido sólido de Ceres, la mejor de su clase, está especialmente bien adaptada y ofrece claras ventajas competitivas”.

“Con la concesión continuada de licencias de nuestra tecnología a grandes empresas industriales, Ceres y su red de socios están consiguiendo la descarbonización a escala y a buen ritmo".

