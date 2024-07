Cerúndolo calienta motores para los Juegos Olímpicos con el título de Umag

El argentino Francisco Cerúndolo se impuso este sábado al italiano Lorenzo Musetti por 2-6, 6-4 y 7-6 (7/5) en un maratoniano encuentro en el Abierto de Croacia y se adjudicó el tercer título de su carrera.

Después de tres horas agotadoras en la pista de Umag, ambos jugadores partirán hacia París, donde el domingo comenzarán sus campañas en los Juegos Olímpicos. "Ha sido una batalla irreal", declaró Cerúndolo.

"Lorenzo ha jugado un tenis magnífico en el último mes. Probablemente sea uno de los jugadores que más partidos ha ganado en el Tour, así que sabía que iba a ser muy duro esta noche.", dijo el tenista de 25 años.

El argentino ascenderá 11 puestos hasta el número 25 de la clasificación mundial tras su victoria sobre el semifinalista de Wimbledon.

Pero la reñida victoria en tierra batida contra uno de los jugadores más en forma del circuito le proporcionará sin duda una confianza inestimable de cara a los Juegos Olímpicos. "Los dos tenemos que jugar mañana por la noche", dijo Cerúndolo.

"No sé cómo vamos a hacerlo. Yo estoy cansado, no sé cómo estará él. Pero mañana va a ser muy difícil para los dos porque no vamos a dormir esta noche, probablemente dos o tres horas porque mañana tenemos un vuelo temprano", señaló.

"Llegar allí, calentar... y entrar en la cancha. Yo y él, probablemente vamos a dejarlo todo mañana por nuestro país. Tengo muchas ganas de jugar los Juegos Olímpicos. Sacaré energía de donde sea e intentaré hacerlo lo mejor posible mañana", declaró.

En los Juegos de París, Cerúndolo jugará contra el chileno Tomás Barrios Vera, mientras que Musetti se enfrentará al francés, ex número seis del mundo, Gael Monfils.

Bur-nf/ol

AFP