Chelsea amenaza al Manchester United antes de la llegada de Amorim

El Manchester United, que anunció el viernes el fichaje del entrenador Ruben Amorim, tiene un compromiso delicado el domingo en la 10ª jornada de la Premier League, recibiendo al Chelsea (5º) en Old Trafford en mitad de una crisis.

El United es apenas 14º en la clasificación, con 11 puntos, y el lunes despidió a su entrenador Erik Ten Hag.

Este viernes el club hizo oficial la incorporación del portugués Ruben Amorim a partir del 11 de noviembre, procedente del Sporting de Lisboa.

Hasta entonces ocupará el banquillo como interino Ruud Van Nistelrooy, que dirigió al equipo el miércoles en el balsámico triunfo (5-2) sobre el Leicester en octavos de final de la Copa de la Liga.

El neerlandés también estará en el banquillo del estadio de los 'Red Devils' para ese gran choque contra un Chelsea que esta temporada parece tener ánimos renovados pero viene de quedar eliminado en esa ronda de la Copa de la Liga, al caer 2-0 contra el Newcastle.

En el Chelsea, el técnico Enzo Maresca ha elevado el nivel de exigencia e incluso una figura como el argentino Enzo Fernández ha perdido la titularidad.

"Sigo confiando en él", afirmó Maresca este viernes al ser preguntado por Fernández. "No hay ninguna razón para haber perdido la confianza en él. La razón por la que no está jugando en la Premier League en este momento es que he tomado otras decisiones, pero mi confianza en él sigue estando al 100%", aseguró el entrenador italiano.

Más allá de ese duelo entre United y Chelsea, en la batalla por el título la emoción está en un punto alto, como de costumbre en Inglaterra.

El Manchester City, eliminado también el miércoles en la Copa de la Liga, en su caso al caer 2-1 contra el Tottenham, estrenará su recién adquirido estatus de líder visitando el sábado al Bournemouth (11º).

Solo la ola de lesiones que llena la enfermería del Etihad Stadium parece inquietar al City, vigente campeón.

Liverpool (2º a un punto del líder) y Arsenal (3º a cinco puntos de la cabeza), que el pasado fin de semana empataron entre sí 2-2, tratarán de reencontrarse con el triunfo.

En el caso del Liverpool, será en su partido como local contra el Brighton (6º), mientras que los londinenses se desplazarán al campo del Newcastle (12º).

El Aston Villa (4º), que tiene los mismos puntos que el Arsenal y por lo tanto está a cinco del City, visitará el domingo al Tottenham (8º).

Los 'Villanos' de Unai Emery fueron otra de las víctimas ilustres del miércoles en los octavos de final de la Copa de la Liga, en su caso al perder en casa contra el Crystal Palace.

-- Programa de la 10ª jornada de la Premier League

- sábado:

(12h30 GMT) Newcastle - Arsenal

(15h00 GMT) Nottingham Forest - West Ham

Bournemouth - Manchester City

Ipswich Town - Leicester

Liverpool - Brighton

Southampton - Everton

(17h30 GMT) Wolverhampton - Crystal Palace

- domingo:

(14h00 GMT) Tottenham - Aston Villa

(16h30 GMT) Manchester United - Chelsea

- lunes:

(20h00 GMT) Fulham - Brentford

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 23 9 7 2 0 20 9 11

2. Liverpool 22 9 7 1 1 17 5 12

3. arsenal 18 9 5 3 1 17 10 7

4. Aston Villa 18 9 5 3 1 16 11 5

5. chelsea 17 9 5 2 2 19 11 8

6. Brighton 16 9 4 4 1 16 12 4

7. Nottingham 16 9 4 4 1 11 7 4

8. Tottenham 13 9 4 1 4 18 10 8

9. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

10. fulham 12 9 3 3 3 12 12 0

11. Bournemouth 12 9 3 3 3 11 11 0

12. Newcastle 12 9 3 3 3 9 10 -1

13. West Ham 11 9 3 2 4 13 16 -3

14. Manchester United 11 9 3 2 4 8 11 -3

15. Leicester 9 9 2 3 4 13 17 -4

16. Everton 9 9 2 3 4 10 16 -6

17. Crystal Palace 6 9 1 3 5 6 11 -5

18. Ipswich Town 4 9 0 4 5 9 20 -11

19. Wolverhampton 2 9 0 2 7 12 25 -13

20. Southampton 1 9 0 1 8 6 19 -13

bur-jta/dr/dam

AFP