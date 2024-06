Chemours publica el Informe de Sostenibilidad 2023

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--jun. 11, 2024--

The Chemours Company (“Chemours”) (NYSE: CC), una empresa química global, anunció hoy la séptima edición de su Informe de Sostenibilidad anual, que describe el progreso de la Compañía hacia el cumplimiento de su Responsabilidad Corporativapara 2030 Metas de compromiso (CRC). El informe titulado “Asociarse para el progreso” muestra cómo Chemours adopta asociaciones para ofrecer productos innovadores de manera responsable y más sustentable, compartir su éxito con otros e impulsar el valor comercial.

“El compromiso de Chemours con la sostenibilidad y nuestros valores es inquebrantable. Hemos logrado avances significativos en relación con nuestros objetivos de Compromiso de Responsabilidad Corporativa, priorizando acciones que mejoran la forma en que vive la gente, impulsan el progreso moderno y protegen nuestro planeta para las generaciones futuras”, dijo Denise Dignam, presidenta y directora ejecutiva de Chemours. "Estamos centrados en las prioridades que son importantes para nuestra empresa, nuestros clientes y las partes interesadas, e integramos plenamente la sostenibilidad en nuestras decisiones y acciones comerciales en toda nuestra organización".

Chemours organiza su estrategia de sustentabilidad y sus objetivos de CRC en torno a cuatro pilares: Liderazgo ambiental, Innovación y soluciones sustentables, Impacto en la comunidad y El mejor lugar para trabajarpara todos. Inspirados en la visión de la Compañía, estos pilares guían las acciones y decisiones diarias de sus empleados, desde las operaciones y la innovación de productos hasta la participación de las partes interesadas y la comunidad.

"El mundo moderno continúa progresando más rápido cada año, y eso trae consigo desafíos sociales y oportunidades para crear un mundo más sostenible", afirmó el Dr. Amber Wellman, directora de sostenibilidad de Chemours. “El cambio climático, la pérdida de naturaleza, la desigualdad social y la salud pública son algunos de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo y requieren acciones audaces y colaborativas en toda la sociedad. En Chemours, creemos en el poder de las asociaciones para encontrar las mejores soluciones a los mayores desafíos y las oportunidades que ofrecen para acelerar el progreso. Trabajando juntos y a través de las capacidades únicas de nuestra química, ayudamos a habilitar aplicaciones importantes que cumplan objetivos sociales, como la transición a energías limpias, impulsar la innovación en soluciones de gestión térmica con bajo potencial de calentamiento global, avanzar en la electrónica y electrificar el transporte, avanzar en una futuro más verde e inclusivo, y ayudar a mejorar vidas en todas partes”.

Los aspectos más destacados del Informe de sostenibilidad 2023 de Chemours incluyen:

Las alianzas sólidas son esenciales para lograr avances. Obtenga más información sobre cómo los socios de Chemours están ayudando a fortalecer la gestión ambiental y la responsabilidad social en el Informe de sostenibilidad 2023.

The Chemours Company (NYSE: CC) es un líder mundial en tecnologías de titanio, soluciones térmicas y especializadas, así como materiales de rendimiento avanzado, que ofrece a sus clientes soluciones en una amplia gama de industrias con productos que definen el mercado, experiencia en aplicaciones e innovaciones basadas en la química. Ofrecemos soluciones personalizadas con una amplia gama de productos químicos industriales y especializados para mercados, incluidos recubrimientos, plásticos, refrigeración y aire acondicionado, transporte, semiconductores y electrónica de consumo, industria general y petróleo y gas. Nuestros productos insignia se venden bajo marcas destacadas como Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Teflon™, Viton™, Nafion™ y Krytox™. La Compañía tiene aproximadamente 6200 empleados y 28 plantas de fabricación, y presta servicios a aproximadamente 2700 clientes en aproximadamente 110 países. Chemours tiene su sede en Wilmington, Delaware y cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo CC.

Para obtener más información, lo invitamos a visitar chemours.com o síguenos en X (anteriormente Twitter) @Chemours o en LinkedIn.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro proporcionan expectativas actuales de eventos futuros basadas en ciertas suposiciones e incluyen cualquier declaración que no se relacione directamente con un hecho histórico o actual. Las palabras "creer", "esperar", "prever", "anticipar" , "planificar", "estimar", "objetivo", "proyecto" y expresiones similares, entre otras, generalmente identifican "declaraciones prospectivas". que hablan sólo a partir de la fecha en que se hicieron dichas declaraciones. Estas declaraciones prospectivas pueden abordar, entre otras cosas, nuestro progreso en relación con nuestros objetivos de Compromiso de Responsabilidad Corporativa y nuestro impacto positivo esperado en los objetivos sociales, todos los cuales están sujetos a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados. o implícito en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones y expectativas de eventos futuros que pueden no ser precisas o no realizarse, como guías para todo el año que se basan en modelos basados en suposiciones de la administración con respecto a eventos futuros que son inherentemente inciertos. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro. Las declaraciones prospectivas también implican riesgos e incertidumbres que están fuera del control de Chemours. Asuntos fuera de nuestro control, incluidas las condiciones económicas generales, las condiciones geopolíticas y los eventos de salud global y los eventos climáticos, han afectado o pueden afectar nuestro negocio y operaciones y pueden o pueden continuar obstaculizando nuestra capacidad de proporcionar bienes y servicios a los clientes, causar interrupciones en nuestras cadenas de suministro, como a través de huelgas, interrupciones laborales u otros eventos, afectan negativamente a nuestros socios comerciales, reducen significativamente la demanda de nuestros productos, afectan negativamente la salud y el bienestar de nuestro personal o causan otros eventos impredecibles. Además, puede haber otros riesgos e incertidumbres que Chemours no pueda identificar en este momento o que Chemours actualmente no espera que tengan un impacto material en su negocio. Los factores que podrían causar o contribuir a estas diferencias incluyen los riesgos, incertidumbres y otros factores discutidos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 y nuestro Informe Trimestral. Informe en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024. Chemours no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo, excepto según lo exija la ley.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240611457544/es/

