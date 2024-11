China advierte que tomará las "medidas necesarias" si eeuu intensifica las restricciones a los chips

28 nov (Reuters) - China advirtió el jueves de que tomaría las "medidas necesarias" para proteger a las empresas chinas si Estados Unidos intensificaba las medidas de control de chips, tras las informaciones de que el Gobierno de Biden podría desvelar nuevas restricciones a la exportación esta misma semana. La semana pasada, la Cámara de Comercio de EEUU informó a sus miembros en un correo electrónico de que el Gobierno de Biden estaba considerando añadir hasta 200 empresas chinas de chips a una lista negra comercial, lo que impediría a la mayoría de los proveedores estadounidenses enviarles productos. A una pregunta al respecto en una rueda de prensa celebrada el jueves, el portavoz del Ministerio de Comercio, He Yadong, respondió que China "se opone firmemente" a lo que, según él, es una ampliación por parte de EEUU del concepto de seguridad nacional y al "abuso" de las medidas de control dirigidas a las empresas chinas. Estados Unidos ha estado endureciendo los controles sobre los semiconductores ante el temor de que China pueda utilizar tecnologías avanzadas para reforzar su ejército. "Estas acciones perturban gravemente el orden económico y comercial internacional, desestabilizan la seguridad industrial mundial y perjudican los esfuerzos de cooperación entre China y Estados Unidos, así como la industria mundial de semiconductores", dijo He. "Si EEUU insiste en intensificar las medidas de control, China tomará las acciones necesarias para proteger resueltamente los derechos legítimos de las empresas chinas", añadió. Bloomberg informó el jueves de que el Gobierno de Biden estaba considerando la posibilidad de imponer restricciones adicionales a la venta de equipos semiconductores y chips de memoria de inteligencia artificial a China. Citando a personas familiarizadas con el asunto, dijo que la última propuesta sancionaría a menos proveedores de Huawei de los previstos inicialmente, excluyendo en particular a ChangXin Memory Technologies, que está tratando de desarrollar la tecnología de chips de memoria de inteligencia artificial. La propuesta también se dirige a dos fábricas de chips propiedad de Semiconductor Manufacturing International Corp, socio de Huawei, y a más de 100 empresas chinas que fabrican equipos de fabricación de semiconductores, en lugar de a los propios chips, según la información. Biden dejará el cargo en enero y preocupa que la promesa del presidente electo, Donald Trump, de aplicar aranceles adicionales a China pueda desencadenar una guerra comercial. Trump prometió esta semana imponer un arancel adicional del 10% a todas las importaciones procedentes de China, además de los aranceles existentes. Trump acusó a Pekín de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos desde México.

El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que los aranceles no resolverían los problemas internos de Estados Unidos. (Información de Rishabh Jaiswal en Bengaluru, Joe Cash y Ella Cao en Pekín; edición de Sandra Maler y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters